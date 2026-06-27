Stiže vrhunac paklenog vala: Pogledajte kakvo nas vrijeme sutra čeka, izdan crveni alarm

Greben visinskog vala koji iznad Europe održava golemo polje ekstremno toplog zraka od kraja sutrašnjeg dana postupno slabi i polako se premješta na istok.

U isto vrijeme sa zapada prema europskom kopnu pritječu poremećaji s vlažnim i nestabilnim oceanskim zrakom. Potkraj srijede i u četvrtak jedan će takav poremećaj prijeći Alpe, zahvatiti i naše krajeve te posvuda donijeti zamjetnu promjenu vremena.

Od jutra sunčano i iznadprosječno toplo. Posvuda jak toplinski val, osobito na Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima gdje Meteoalarm upozorava na najveći stupanj opasnosti na zdravlje. Najniža jutarnja temperatura u većini krajeva unutrašnjosti neće se spuštati ispod 20, a na Jadranu ponegdje i 28 stupnjeva. Vjetar većinom slab, a duž obale prolazno burin. Ugodno svježe jutro bit će samo nakratko u gorskom području.

Već prijepodne u Središnjoj Hrvatskoj vruće, a sredinom dana i vrlo vruće uz najvišu temperaturu od 35 do 38 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano i vrlo vruće ponegdje uz umjeren razvoj oblaka, većinom oko 36 ili 37 stupnjeva.

Vrijeme sutra

Uz dosta sunca i većinom slab vjetar vrućina će vladati i u Gorskoj Hrvatskoj, a posebno na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura od 32 u Gorskom kotaru do 38 ponegdje na moru.

U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće prolazno uz slab i umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.

Jutros je temperatura mora gotovo posvuda prelazila 25, a u Mljetskom Malom jezeru i 29 stupnjeva. Prema očekivanju, indeks opasnosti od sunčevog UV zračenja gotovo posvuda je vrlo visok pa stoga oprez.

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i osobito u ponedjeljak i utorak vrlo vruće - kad je u gorskom području te unutrašnjosti Dalmacije i Istre poslijepodne moguć poneki pljusak i grmljavina. Vjerojatnost za izraženije nestabilnosti raste u srijedu, osobito kasno poslijepodne i navečer.

Na moru pretežno sunčano i vrlo vruće. U srijedu ponajprije na sjevernom Jadranu ne isključuje se mogućnost za lokalne nestabilnosti. Noći vrlo tople uz slab burin, a dani vrlo vrući uz maestral.

Pred nama je, dakle, nastavak jakog toplinskog vala, osobito na Jadranu. Tu su u ponedjeljak i utorak središnji i istočni predjeli gdje se od sredine tjedna ipak nazire njegovo slabljenje, zatim i kraj.

Po svemu sudeći glavnina promjene vremena uz osvježenje i oborine uz moguće izražene nestabilnosti na vidiku je potkraj srijede i u četvrtak. Zatim postupno smirivanje vremena.