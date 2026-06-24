Otvara se poznato ljetovalište na Jadranu, cijene šokiraju: "Dvije ležaljke i suncobran 240 eura!"

Nakon pet godina hotelski kompleks Sveti Stefan u Crnoj Gori ponovno će gostima otvoriti svoja vrata od prvog dana srpnja.

U tvrtki Adriatic Properties tvrde da je sve spremno za povratak jednog od najpoznatijih luksuznih odredišta na Jadranu. Lokot je na lokaciju stavljen nakon što se zakupac i crnogorska vlada nisu uspjeli dogovoriti o uvjetima i načinima korištenja otoka i plaža za sve turiste, a ne samo za goste hotela.

U srpnju se otvaraju i plaže koje su posljednjih godina bile u središtu spora između zakupca i lokalne zajednice. Prema dogovoru postignutom s Vladom Crne Gore, Kraljičina plaža rezervirana je za goste hotela od 8 do 20 sati. Na Velikoj miločerskoj, odnosno Kraljevoj plaži, dio ležaljki namijenjen je i mještanima. Cijena najma kompleta koji uključuje dvije ležaljke, suncobran i uslugu iznosi 240 eura, pišu Vijesti.

Otvorena je i zapadna svetostefanska, odnosno hotelska plaža. I na toj je plaži dio ležaljki rezerviran za mještane, dok se komplet od dvije ležaljke i suncobrana naplaćuje 220 eura.

Ponovno otvaranje kompleksa omogućeno je nakon što je crnogorska Vlada prihvatila prijedlog nagodbe sa zakupcem. Vlasti su pritom navele da se na taj način izbjegava moguća šteta veća od 100 milijuna eura te stvaraju uvjeti za nastavak rada kompleksa.

Ipak, dio mještana Svetog Stefana i dalje nije zadovoljan pojedinim rješenjima.

Predstavnici Mjesne zajednice Sveti Stefan podnijeli su kaznenu prijavu protiv zakupca te više državnih i lokalnih tijela. Tvrde da je zakupac, unatoč pravomoćnoj sudskoj presudi, ponovno ograničio prolaz šetnicom između Svetog Stefana i Miločerskog parka od 8 do 20 sati.

Prošlog tjedna od Općine Budva zatražili su i uklanjanje ograde za koju smatraju da je nezakonito postavljena na javnoj površini te traže da se pješacima ponovno omogući slobodan prolaz šetnicom uz Kraljičinu plažu.