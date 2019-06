Ni nakon mjesec dana odron na Jadranskoj magistrali u Podgori nije u potpunosti saniran. Građani koji žive od turizma strahuju da će se i u sezoni promet odvijati jednim trakom, što bi moglo uzrokovati velike gužve na ionako zakrčenoj prometnici.

Do plaže nije jednostavno doći. Pozdravni prizor za turiste koji ove sezone pristižu u Podgoru, semafor je i golema rupa na cesti. Sanacija traje već punih mjesec dana, no i dalje se vozi jednim trakom.

''Budući da je ovo nesposobna država, to bih ja u mjesec dana, u petnaest dana kao privatnik pod komandom napravio. Dan i noć se to radi'', kaže Tomislav iz Podgore.

Nadležni tvrde da su istražni radovi završeni, te kako je u tijeku izrada tehničkog rješenja zaštite ovog dijela magistrale.

Iz Hrvatskih cesta uvjeravaju nas kako ulažu maksimalan napor kako bi do početka turističke sezone ova prometnica postala dvotračna. No na samoj lokaciji nismo pronašli radnike. Konačno rješenje trebat će pričekati do kasne jeseni.

Kolaps cesta u Dubrovniku: Građani ogorčeni, a gradonačelnik tvrdi - ovaj put će biti kaznenih prijava

Zbog klizišta na ulazu u Podgoru cijeli dan zavoren promet

Načelnik smatra kako je i ovo privremeno rješenje garancija sigurnosti.

''Šetnica je otvorena, plaža je otvorena, promet se sada odvija sa semaforom. Ne treba nitko biti zabrinut, sve će biti kako treba, nitko neće biti ugrožen, promet će se normalno odvijati, nitko neće osjetiti da je ovdje bio odron'', tvrdi Ante Miličić, načelnik općine Podgora.

''Usporit će se promet na četrdeset, pedeset, šezdeset, ne znam točno, ali će se usporiti promet i odvijat će se nesmetano neće biti zastoja, neće bit semafora, samo će se privremeno malo ublažiti brzina'', dodaje Miličić.

Blago s dna Jadrana gotovo u potpunosti je nestalo: ''Pljačka je provedena na barbarski način"

Mnogi su i dalje uvjereni kako je do odrona došlo zbog početka gradnje hotela uz plažu koji nije imao dozvolu.

Ovog ljeta slogan kojim Podgorani turiste mame zvuči gotovo proročanski: ''Gdje spokoj susreće – avanturu''.



