Nakon rekordne blagdanske potrošnje, nastavlja se šoping groznica. Prvi radni tjedan obilježio je početak domaćih sniženja.

30, 50, čak i 80 od ponedjeljka - nema izloga bez ovakvog natpisa. Počela su zimska sniženja.



Kakva su sniženja u Hrvatskoj? "Puno manja nego vani, inače smo svake godine znali ići u Austriju i Mađarsku, ali nije to - to", kazala je Andrea u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak.

Sniženja mogu trajati 60 dana, ali malo toga se ne proda u ta dva mjeseca.



"Proda se, ostane nešto od kratkih rukava, ali ono sve sezonsko se rasproda do kraja mjeseca", kazala je Ana Ožanić, voditeljica u trgovini robe.



Rasproda se sve, ali kupci su ipak nezadovoljni popustima. Udrugama potrošača često se žale da se oglašava sniženje od 90 posto, a u trgovini toliko bude snižen - jedan proizvod.



"Nažalost, u Hrvatskoj građani vide da to nije istina i da se to više-manje kreće 40 do maksimalno 60 posto. Ako se uspije naći proizvod, i to možete biti sretni", navodi Igor Vujović, predsjednik Udruge Potrošač.

Nisu zadovoljni zakonom

Nisu zakonom zadovoljni kupci, ali ni trgovci. Kažu - spuštali bi cijene i češće, ali zakon velika sniženja dopušta samo dvaput na godinu. Upozoravaju i na nelogičnosti oko pravila za online kupovinu.

"S druge strane online trgovine koje isporučuju Republici Hrvatskoj posluju pod pravilima EU-a i potpuno su nedotaknuti hrvatskim zakonom, a onda i kupci u takvim trgovinama kroz cijelu godinu nalaze cijene koje su povoljnije od naših cijena koje bi mi u trgovini htjeli ponuditi našim kupcima, ali nas nerazumljiv zakon u tome ograničava", navodi Denis Čupić, iz Udruge trgovine i logistike.



Zato su sada sve oči uprte u novi zakon. Njime bi, primjerice, trgovci morali istaknuti koliko je sniženi proizvod stajao posljednjih 30 dana prije sniženja. Ali po tim pravilima dočekat ćemo - neka druga sezonska sniženja.

