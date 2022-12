Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u Hrvatskoj su dosad zabilježena 716 slučaja gripe, a očekuje se povećanje oboljelih idućih tjedana te se građanima savjetuje cijepljenje protiv gripe, izjavila je u utorak za Hinu epidemiologinja Iva Pem Novosel.

"Očekuje se povećanje broja prijava oboljelih od gripe sljedećih tjedana, budući se radi o početnoj fazi epidemije sezonske gripe", izjavila je epidemiologinja Iva Pem Novosel.

Najčešće je prijavljen virus gripe tipa A, a prevladavaju podtipovi H1N1 i H3N2, iako ima i utvrđene gripe tipa B.

Simptomi gripe mogu biti groznica (povišena temperatura) ili osjećaj groznice ili zimice i algički sindrom - glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, bolovi cijelog tijela, umor, opća slabost, simptomi od strane respiratornog trakta grlobolja, curenje ili začepljen nos, kašalj. Neki ljudi mogu imati povraćanje i proljev, iako je to češće kod djece.

Epidemiologinja ističe kako je od svih respiratornih infekcija još uvijek dominantan COVID-19, a počela je sezona influence ili gripe, prisutan je respiratorni sincicijski virus, adenovirus, virus parainfluence te bakterijske respiratorne infekcije kao što je česta streptokokna upala grla/ždrijela osobito u predškolskoj i školskoj dobi.

Do sada su, prema dostupnim izvješćima o utrošenom cjepivu, protiv gripe cijepljene 268.463 osobe, no to nisu cjeloviti podatci, jer, kako napominju iz HZJZ, sve doze cjepiva protiv gripe još nisu upisane u registar cijepljenja.

Građanima se savjetuje cijepljenje protiv gripe i COVID-19, pogotovo pripadnicima rizičnih skupina.

Svim osobama s kroničnim bolestima i starijim osobama iz HZJZ-a savjetuju nošenje zaštitne medicinske maske u sredstvima javnog prijevoza, te na okupljanjima u trgovinama, koncertima, na predstavama, u crkvama i sl., kao i zračenje prostorija u kojima borave. U slučaju pojave simptoma bolesti preporuča se ostati kod kuće, početi simptomatsko liječenje, što uključuje spuštanje visoku temperature antipireticima/analgeticima i konzumiranja dovoljno tekućine, te se pravovremeno javiti izabranim obiteljskim liječnicima.