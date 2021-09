Na Krku je počela berba grožđa. Godina je gotovo idealna, urod odličan, a posla preko glave pa se radna snaga traži i preko granice. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Grozd po grozd i krenula je berba grožđa na Krku. Vinograd iznad Baške je zahtjevan. Kamen i padina, pa se oprema prilagođava, ali zato sve to podiže kvalitetu vina.

"Tu je insolacija velika i grožđe puno brže sazrijeva, ima visoke ekstrakte i visoke šećere. U potpunosti je spremno za berbu. Počeli smo najprije sa žlahtinom, ali evo je sad na prognozi neka kiša pa smo prešli na sirak, jer bi kiša bila tehnološki problem za tu sortu pa ćemo njega riješiti i vratiti se na žlahtinu", kaže vinar i enolog Toni Katunar.

Noću je temperatura oko 14 stupnjeva, a danju raste do 42. No, to im ide na ruku. "Velika temperaturna razlika između dana i noći u ovo vrijeme, vrijeme berbe, stvara u vinu odnosno grožđu plemenite i dobre arome koje se jasno prenose u vino", kaže vinar Anton Katunar.

Grožđa ima, prinos je odličan. A sve to treba i pobrati. Radnici dolaze i iz drugih zemalja. Dvojica radnika stigla su iz Albanije. Kažu da im ovo nije prva godina da beru na Krku te da je zarada dobra i posao nije težak.

A berba u Vrbničkom polju tek ih čeka. Za nju se spremaju i ostali vinari. "Parametri se prate, sve je to na dobrom putu da bude spremno 17. listopada. Što se tiče količine, planiramo neku prosječnu godinu, vidjet ćemo za tjedan dana", rekao je vinar i enolog Anton Brusić.

Cilj je imati što više svoga. Imamo se čime pohvaliti, ali još uvijek u Hrvatsku više uvozimo nego izvozimo. U prvih pet mjeseci ove godine izvezli smo vina u vrijednosti 5,1 milijun eura, a uvezli u vrijednosti 11, 8 milijuna eura, najviše iz Sjeverne Makedonije, Francuske i Italije.

