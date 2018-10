Predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak kako nema rekonstrukcije Vlade i da Milan Bandić nije tražio razgovor na tu temu niti za to ima potrebe, te podsjetio kako su pred Vladom još dvije godine mandata. Koalicijski partneri najavljuju izlazak iz Vlade ako u nju uđe Milan Bandić.

„Podebljanje broja zastupnika u Bandićevu Klubu jako puno govori o strankama i klubovima iz kojih dolaze ti zastupnici, koji dodatno pojačavaju Bandićev Klub. Što se tiče odnosa u vladajućoj većini, to ne znači ništa. O tome u ovome trenutku ne razgovaramo, niti je to tema vladajuće većine“, odgovorio je Bačić na upite novinara u Saboru.

Upitan što će odgovoriti ako Bandić zatraži mjesto u Vladi, Bačić je rekao da „ne odgovarati na hipotetska pitanja 'što će biti ako bude'“.

Pred Vladom su još dvije godine mandata i ne mogu nagađati hoće li biti kakve rekonstrukcije, ali u ovom trenutku nikakve riječi, pitanja, prijedloga o rekonstrukciji Vlade nema. Prisiljavate me da odgovaram na ta pitanja, ali nema rekonstrukcije Vlade. Gospodin Bandić nije tražio razgovor na tu temu, niti o tome razmišljamo niti za to ima potrebe, izjavio je novinarima predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika.

Na pitanje što 'poručuje HSLS-u' iz kojeg kažu idu iz Vlade ako Bandić uđe, Bačić je istaknuo kako im „poručuje da nastave surađivati s HDZ-om u ovoj vladajućoj većini“.

Saborski zastupnik HNS-a Stjepan Čuraj u ponedjeljak je najavio da HNS neće sudjelovati u Vladi ako u nju uđe Milan Bandić, a da će HNS-ovi potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar te ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak napustiti Vladu.

Upitan što je to toliko privlačno da zastupnici idu Bandiću, pa i bivša HNS-ovka Marija Puh, Čuraj je odgovorio: "HNS uvijek ostaje otvoren za sve ljude koji žele podržati ono što mi radimo i pridonijeti projektima iz obrazovanja i graditeljstva i svemu onome što radimo. Ja se nadam da će netko prepoznati i to. Ako netko ima neke druge interese dobrodošao je da ih ispunjava negdje drugdje. Morate pitati njih zašto idu. Ja nisam čuo neki dobar razlog kod kolegice Marije Puh“, zaključio je Čuraj.



Kosor: Ako Bandić uđe u Vladu, HSLS napušta koaliciju

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor rekao je u ponedjeljak, odgovarajući na upite novinara u Saboru, da će HSLS napustiti vladajuću koaliciju ako Milan Bandić uđe u Vladu.

Saborski klub Milana Bandića u posljednjih je nekoliko dana narastao na deset članova, a, prema medijskim nagađanjima, očekuje se i daljni rast, iako je na početku ovoga saziva Bandićeva izborna lista osvojila samo jedan mandat.

Snažan rast broja zastupnika koji su se priključili saborskom Klubu Bandićeve stranke, potaknuo je medijske napise da bi Bandić 'mogao zatražiti i ulazak u Vladu' s obzirom na to da sada kontrolira dvostruko više zastupnika od HDZ-ova strateškog partnera u vladajućoj koaliciji, HNS-a.

„Za razliku od drugih koalicijskih partnera, HSLS je HDZ-ov partner od prije izbora kada sam s Plenkovićem radio tu koaliciju za koju nitko tada nije vjerovao da će pobijediti na izborima. Tada smo se dogovorili da ćemo raditi poštenu Hrvatsku. Kada bi sada dopustili da se Vlada mijenja temeljem političke korupcije, to više ne bi bio naš dogovor. I dalje vjerujem da se to neće dogoditi, prije svega da Andrej Plenković to neće napraviti zbog sebe. Ako bi se to slučajno dogodilo, mi više nećemo biti dio vladajuće koalicije“, izjavio je novinarima predsjednik HSLS-a Kosor.