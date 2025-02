Rudolf Fajgl pokazao je nalaze svog posljednjeg, četvrtog karcinoma. Prvi mu je dijagnosticiran još 1997. godine.

"Uspio sam ih hvala Bogu preživjeti, uz sepsu, koju sam isto jedva preživio", rekao je.

Trenutačno mora redovito kontrolirati karcinom na spoju tankog i debelog crijeva. Od listopada pokuštava obaviti pregled kod onkologa u Čakovečkoj bolnici. Do danas nije uspio.

"Radi se o tome da ako nisam obavio kontrolni pregled na vrijeme, nalazi više ne vrijede te moram iznova vaditi krv, moram ići na magnet", objasnio je Fajgl.

Ovo je tek kap u moru problema onkoloških bolesnika.



"Za početak, susreću se s nedostatkom informacija i s činjenicom da nemamo centralni sustav, tako da za dosta stvari oni lutaju, pitaju, ne znaju kome se obratiti", poručio je Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.



"Ne može se dogoditi da je u jednoj državi jedna terapija u jednom gradu, ili da ovisi od bolnice do bolnice, ili što je najgore da njegovo izliječenje ovisi o tome poznaje li nekog ili ne", rekla je Vesna Ramljak, predsjednica Europa Donna Hrvatska.

Sve to doprinosi poražavajućoj statistici Eurostata prema kojoj smo po smrtnosti od raka, u Europskoj Uniji gori od svih - osim Mađarske.



"Imamo oko 13 tisuća umrlih, od nekakvih 25 tisuća godišnje koji se otkriju u nekakvom invazivnom stadiju", ispričao je Davorin Herceg, onkolog.

Potrošnja na onkološke lijekove raste, no ne donosi željene rezultate. 2023. je na njih potrošeno 385 milijuna eura. Udvostručnje u odnosu na 2019.



"Nonstop je ta inovativna terapija sve više i više u uporabi, i sve više je na tržištu, ali stvar je u koje doba pacijent dođe do terapije i u kakvoj je formi kad dođe do terapije", objasnila je Ramljak.

Kako bi terapiju primao za izlječenje, a ne usporavanje bolesti i poboljšanje kvalitete života, ključ je rano otkrivanje. Zato su važna četiri preventivna pregleda - PSA Low dose, CT, mamografija i test na stolicu.



Ovi pregledi spašavaju živote, jer svaka propuštena prilika nažalost može značiti - izgubljenu bitku.

