U proteklih godinu i pol u Luci Ploče je zaplijenjeno gotovo tonu kokaina i heroina. Dok svjetski krijumčari u suradnji s domaćim pomagačima igraju na velike količine i velik novac, s građanima Ploča u četvrtak je popričala Sofija Preljvukić. Bila je i u krijumčarima omiljenoj luci.

Ploče su na ušću Neretve. Lučki grad s nekih 8000 stanovnika. Zadnjih godinu dana obilježile su ih zapljene droge.

Prošlo je nekih godinu dana od prvih velikih zapljena droge u Pločama. Luka Ploče dominira i iz samog centra grada. Mnogi ih u šali već nazivaju - Hrvatski kokainski centar Ploče.

O tome priča li se o tome i u kafićima, Ino Bogdanović kaže: "Naravno da da, ono Narcos Ploče i to".

"Tko radi s drogom bolje mu je nego sa zelenim. Mi nemamo kuna, sve se digle cijene, a droga je op' i miran", dodaje Ranko Vladimir iz Komina.

Kroz jedva godinu i pol eksplodiraju šokantne policijske zapljene droge baš u Luci Ploče. Ukupne količine - 753 kilograma kokaina i 220 kilograma heroina.

Slušali smo o svjetskim kokainskim rutama, gledali policijski lov na domaće pomagače. No, i policija priznaje da tek mali dio droge uhvate.

"Ja mislim da su to neke face potkožene novcem, to je ipak 100 kila. Znaš koliko je 100 kila? Sirotinju nahraniti od Splita do Dubrovnika", čulo se na ulicama Ploča.

"Može tko ima novaca"

Na pitanje ima li droge u Pločama u konzumaciji, Jaroslav odgovara: "Ima, ali može tko ima novaca, skupo je to. Imaju neke dobre aute, onda časte, časte sve u kafićima, al onda znamo da je pukao".

Iz Dubaija preko poznate domaće luke prošvercali 35 tona cigareta za gotovo 29 milijuna kuna. Imali su i veće planove, ali uplela se hrvatska policija

Na vlasti u Pločama dugo je bio HDZ, zadnjih godina SDP, upravo uređuju odvodnju i vodoopskrbu. Obični ljudi, priču o drogi tek čuju, ne tiče ih se. Samo žele bolji život.

"Ja mirovinu imam 2200 kuna, radio sam u luci. Ovdje radim za režije", rekao je Ranko Vladimir.

"U Pločama se živi sporo, ali lijepo", smatra Ino Bogdanović.

Ušli uz posebna odobrenja

U Luku Ploče ekipa Dnevnika Nove TV ušla je uz posebna odobrenja i uz pratnju.

Snimili su lučki terminal u Pločama na kome je zaplijenjena golema količina droge proteklih godinu dana. Lučka Uprava nije bila zainteresirana za razgovor pred kamerama.

Međutim, uputili su dopis. U njemu ističu kako se ne otvara svaki kontejner jer je to praktički nemoguće već se po određenoj sumnji otvara poneki kontejner.

Detalji rekordne zapljene droge u Pločama, poznata i ruta brodova: "Uspjeli smo to maknuti s ulica"

U Lučkoj Upravi ističu da ni najjače svjetske luke ne mogu izaći na kraj sa švercom. Droga je ovdje stizala na razne načine, po kontejnerima s bananama, u olovnim kockama, u bunkeru zavarenom ispod broda.

"Zašto se to nije događalo i prije, jer ruta je ruta, znači da je puno toga bilo i prije, a ovima sada koji su se potrudili, zaplijenili - hvala, jer danas ko radi pošteno, nije dobro prošao", smatra Anita Juras.

Jedna od teorija je i da u Luci Ploče policija jednostavno intenzivnije radila te da droga jednako putuje u kontejnerima i stiže u sve naše luke.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr