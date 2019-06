Građani Ploča na nogama su zbog odluke Ministarstva zaštite okoliša da sav dubrovački otpad ide na njihovo odlagalište koje se nalazi u neposrednoj blizini Baćinskih jezera.

Odluku Ministarstva došao im je pojasniti ministar Tomislav Ćorić, i sam Pločanin. Građani poručuju da ne žele prihvatiti metkovsko i dubrovačko smeće, a zabrinuti su kako bi to moglo ugroziti jezera, ali i njihove živote. Građani Ploča ne odustaju i kažu da takvu odluku nikada neće prihvatiti.

''Sve što nam je ministar rekao mi smo već proučili u dokumentaciji ministarstva. Ne mogu vjerovati da je ministar apsolutno valorizirao ekološku mrežu Natura 2000. Time Europska unija svojim direktivama štiti Baćinska jezera. On je to apsolutno zanemario'', rekla je Iva Marinović Franić.

Ministar kaže da se sve znalo još u veljači 2018., da je grad potpisao i nije dobio ni jednu primjedbu iz Ploča.

''Činjenica je da narod nije znao. Nas politiziranja ne interesiraju. Tko je znao, tko nije između njih. Narod nije znao ništa i odluke su donesene praktički nama iza leđa. Sada kada smo se počeli baviti određenom dokumentacijom, vidjeli smo da dolazi do apsolutne manipulacije brojeva. U 2010. je jedan slobodan kapacitet, u 2018. drugi, u 2019. treći. Sve to možemo potkrijepiti dokumentacijom koju smo naći, sva je njihova. Svi dokumenti koji su rađeni do sada za Lovornik, izrađeni su isključivo za 18.000 stanovnika, što ne uključuje niti Dubrovnik niti Metković'', kaže Iva.

