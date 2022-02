Uhićen je jedan od sada već bivših ministara Andreja Plenkovića - Darko Horvat. Premijer je Horvata smijenio u subotu navečer na osobni zahtjev. USKOK ga sumnjiči da je dodjeljivao poticaje bliskim tvrtkama. Horvat tvrdi da nije kriv. Sve analizira reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je razriješio Darka Horvata dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na osobni zahtjev, objavili su Banski dvori u subotu navečer.



Premijer je ranije danas na konferenciji za medije prozvao DORH poručivši: ''Netko je imao motiv da ovaj tajming bude baš sada. Meni taj tajming ne djeluje neutralno. Neće Vladu srušiti niti DORH niti itko, ali ovo je interesantno''. Pozvao je glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek da objasni javnosti zašto baš sada ta cijela akcija, no ona je poručila da ne kane komentirati premijerove izjave.

''Plenković je mogao i sam odmah smijeniti Horvata''

''Ispada da je premijer iznenađen i uvrijeđen. Mogao je i sam odmah smijeniti Horvata'', kazao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago, komentirajući poteze predsjednika Vlade i upozorio: ''Ovo su dani kada Plenković ispisuje, trasira svoju političku budućnost''.



''DORH nije trebao obavijestiti Plenkovića, niti on ima pravo prozivanja njih. Možda je u jednome u pravu - da bi glavna državna odvjetnica trebala stati pred kamere i obavijestiti javnost o čemu se radi, ali o čemu će govoriti s obzirom na tajnost istrage'', upozorio je Bago.

''Plenković je u situaciji da mu rekonstrukciju Vlade radi DORH''

''Plenković je u situaciji da mu rekonstrukciju Vlade radi DORH'', istaknuo je te zamijetio i da će ''biti zanimljivo vidjeti u idućim danima je li možda došlo do pucanja mjere, ne bi bilo prvi put''.



Bude li dodatnih uhićenja, mogući su izbori. ''Ako sve ostane samo na Horvatu, onda ne'', kazao je Bago te podsjetio da se ''Plenković posvađao sa svima pa je pitanje gdje bi mogao naći nove žetončiće''.



''Teški su dani pred njim jer ne zna kome će policija pokucati na vrata u pola šest'', zaključio je Bago.



Plenković o Horvatovoj smjeni: "Ako je netko uhićen, taj ne može biti ministar, to je jasno kao dan. Pogotovo ako ostane tamo"

Plenković o Horvatovoj smjeni: "Ako je netko uhićen, taj ne može biti ministar, to je jasno kao dan. Pogotovo ako ostane tamo"



Podsjetimo, sada već bivši ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat uhićen je, a na ispitivanju u USKOK-u, po riječima njegova branitelja Vladimira Terešaka, aktivno je iznosio obranu pri čemu je odbacio krivnju za zloporabe položaja.



USKOK je zatražio da mu se odredi istražni zatvor. Na teret mu se stavlja zlouporaba položaja i ovlasti u doba dok je bio ministar u prvoj Plenkovićevoj Vladi kada je njegov resor bio gospodarstvo, odnosno da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva.



Prema ranijim neslužbenim informacijama policija po nalogu USKOK-a, uz Horvata, istražuje i potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića. Iz izvora bliskih istrazi na meti istražitelja još je četvero aktualnih državnih dužnosnika.

Riječ je o državnom tajniku Ministarstva regionalnog razvoja Velimiru Žuncu te ravnateljici uprave za potpomognuta područja Katica Mišković. Među osumnjičenima su i bivši ministar Tomislav Tolušić te Horvatova pomoćnica Ana Mandac.

