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Plenković žestoko o Milanoviću: "Lijenčina koja očito nema što raditi... Koju korist mi imamo od njega?!"

Piše I. B., 30. lipnja 2026. @ 15:33 komentari
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Ranko Suvar/Cropix
Plenković je Milanovića optužio za licemjerje i poručio da ne razumije zašto ga građani i dalje podržavaju.
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