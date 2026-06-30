Plenković žestoko o Milanoviću: "Lijenčina koja očito nema što raditi... Koju korist mi imamo od njega?!"

Premijer Andrej Plenković oštro je odgovorio na prozivke predsjednika Zorana Milanovića. Optužio ga je za licemjerje, vrijeđanje njegovih suradnika i vođenje osobnih obračuna te ustvrdio da predsjednik ne poštuje demokratske standarde.

Ustvrdio je kako Milanović na konferenciji za medije nije dopuštao novinarima postavljanje pitanja.

"Čemu je bila posvećena današnja konferencija za medije? Kao što je slučaj s osobama koje nemaju demokratskog sluha - a Milanović je takav - nije dopustio novinarima da postavljaju pitanja. Već tu padate na testu dijaloga i demokracije, odnosno onoga što su normalni i uobičajeni standardi današnje komunikacije", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na Milanovićeve izjave te je rekao da je Milanović iznio teške optužbe na račun predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frke Petešića te ih povezao i s njim.

"Ne damo na svoje osobe ni na besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji očito nema što raditi. Žali se da nema o čemu govoriti. Naravno da nema ako stalno sjedi u uredu ili obilazi unaprijed odabrane fešte na koje ga zove SDP", poručio je premijer.

Plenković je zatim prozvao Milanovića i zbog njegova odnosa prema Hrvatima izvan Hrvatske.

"Hrvati izvan Hrvatske, vodite računa o tome da vam je otežao glasanje i smanjio broj predstavnika u Saboru. Hrvati u Bosni i Hercegovini dobro znaju da je u crvenoj šuškavoj jakni navijao za Željka Komšića. Sada se malo prosvijetlio pa ima nešto dobro reći o Hrvatima u BiH. Sve je to prijetvornost, prevara i laž, kao i cijeli njegov politički angažman", rekao je.

Dodao je da ga Milanović uspoređuje s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Kad netko izlazi s takvim tezama, jasno je koji mu je cilj. Njega ne zanimaju ni Tihomir Kundid, ni vojska, ni Ustav, ni zakon. Zanima ga liječenje kompleksa zbog poraza iz 2016., a još više zbog poraza 2024. godine", rekao je Plenković.

Govoreći o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Francuskoj, premijer je ustvrdio da je riječ o jasno propisanoj proceduri.

"Emmanuel Macron organizira vojni mimohod i poziva čelnike država čije zemlje sudjeluju u Koaliciji voljnih. Pozvao je mene, a ne njega", rekao je.

Podsjetio je i na slučaj kada se u Hrvatskom saboru raspravljalo o mogućem sudjelovanju Hrvatske u NATO-ovoj misiji obuke ukrajinskih vojnika.

"Tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO-a, a Milanović nije dopustio načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu da dođe na saborski Odbor za obranu. Navodno mu je čak zaprijetio i umirovljenjem. Danas se predstavlja kao njegov zaštitnik. Takva prijetvornost i licemjerje mogu iznenaditi samo one koji ne prate igru ili ne žele vidjeti istinu. Budući da je Macron zvao mene, ne njega - sad se našao dovoditi u pitanje zakonom precizno, nedvojbeno propisane ovlasti ministra obrane da za protokolarni, ceremonijalni prelazak granice hrvatskih vojnika odluku donosi ministar obrane", rekao je Plenković.

"Nikako ne mogu racionalno razumjeti zašto ga ljudi podržavaju? Koju korist imamo od njega na ovoj funkciji? Nek mi netko kaže samo jednu korisnu stvar otkad je on dobio povjerenje Hrvata - što smo mi imali dobroga od toga? Ja svaki dan učinim barem nešto dobro kao Vlada", rekao je Plenković.