Predsjednik Milanović otkrio što se jučer događalo: "Prijetili su mu iz Vlade. To je zabranjeno i kažnjivo"

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak se s Pantovčaka obratio javnosti, a tema je bio novi sukob s premijerom Plenkovićem zbog sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu.

Spor je izbio nakon što je Milanović poručio da neće dati suglasnost za odlazak Počasno-zaštitne bojne na svečanost u Francuskoj, ističući kako je prema Ustavu upravo predsjednik vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.

"Puno manje nastupam u javnosti iz osobnih i političkih razloga. Gledam što se događa, ne slažem se sa svime, a nekih stvari se grozim. Manje govorim, ali u nekim situacijama moram govoriti. Ovo je jedna od tih situacija. Čuo sam što je rekao premijer, nije rekao sve, rekao je ono što želi reći, a to što je rekao ne stoji, prijeteće je, nasilno na neki način", rekao je Milanović.

Naglasio je da se ovdje ne radi samo o manifestaciji u Parizu. Dodao je da se ovdje promovira Koalicija voljnih, te da NATO-a nema nigdje. Rekao je da premijer do prekjučer nije imao potrebu o tome s njim prozboriti niti riječi.

"Od 7. svibnja pa do prekjučer Plenković nije imao potrebe sa mnom kao vrhovnim zapovjednikom Hrvatske vojske, izabranim direktno od građana velikom većinom, na jasnom mandatu o tome prozboriti niti riječ", rekao je Milanović.

On je prijetio Kundidu

"Jučer popodne Tihomir Kundid (načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH) dobio je poruku i pozive od nekih ljudi iz Ministarstva obrane. Tako to funkcionira! Poručeno mu je da se izvoli pojaviti u Vladi danas u 8:30. Ja sam, kad sam bio premijer, a i sada kad sam predsjednik, s osobom tog ranga uvijek komunicirao izravno, ne preko tajnice, tajnika, od strine, nego samo izravno. Načelnik se čuo sa mnom i zaključili smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja jer ga premijer poziva da bi razgovarali u tko zna kakvom formatu, okružen vjerojatno ljudima iz vojske. Nakon toga ga je nazvala tajnica Plenkovića, a nakon toga ga je zvao i Frka Petešić. On je prijetio Kundidu da će ga smijeniti i umiroviti ako se ne pojavi danas", otkrio je Mianović.

Predsjednik je naglasio da je to nemoguće.

"To je zabranjeno i kažnjivo! To je narušavanje obrambene moći zemlje. Činiš sve da s položaja potjeraš osobu čiji je posao provoditi i donositi odluke u zapovjednom sustavu te provoditi moje zapovijedi kada ih izdam", naglasio je.

Nakon toga je ponovio još jednom svoje razloge za ovakvu odluku.

"Ali prije toga da raščistimo jednu stvar. Ustav je vrlo jasan, zakon ne toliko, ali dovoljno. U zakonu i Ustavu stoji da je predsjednik vrhovni zapovjednik i nitko drugi. Premijer se ni ne spominje, a posebno ne konzistorij praonice u kojemu sa šest svojih suradnika maltretira i iznuđuje nešto od načelnika Stožera", naglasio je.

"Oni prijete prvoj osobi u uniformi, načelniku Glavnog stožera, ratnom veteranu, osloboditelju Petrinje, čovjeku koji živi isključivo za ovaj posao kao rijetko tko i koji nakon njega odlazi u mirovinu. To je sudbina tih ljudi i njihova posebna pozicija: ne može ih svaka kabadahija iznuđivati i ucjenjivati. Sjećate se što su napravili Hranju?", rekao je predsjednik.

Ustav je vrlo jasan

Naglasio je kako je poziv francuskog predsjednika Plenkoviću, njihova stvar te da je to došlo prije skoro dva mjeseca.

"Opet ponavljam to - ni bu ni mu. Ni riječi, ni pisma, ni razglednice, niti potrebe za nekakvim razgovorom. Pa ja kažem - o pitanjima subordinacije i jednočelništva može se razgovarati s načelnikom, i tu pokazujem dobru volju, samo u mojoj prisutnosti, da raščistimo što nije jasno. Što možda čovjek ne razumije", naglasio je.

"HDZ je još 2018. godine, za mandata ministra Damira Krstičevića, izmjenama Zakona o obrani uveo odredbu prema kojoj ministar može donositi odluke o protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima. Ja to ne tumačim kao isključenje predsjednika iz zapovjednog lanca običnim zakonom, nego kao odredbu koja može funkcionirati u uobičajenim okolnostima, dok se ne pojavi iznimka. A iznimka se pojavila sada. Ovo nije obična protokolarna aktivnost, nego predstavljanje Hrvatske vojske u Parizu na vrlo visokoj razini, uz značajne političke poruke i posljedice", poručio je.

Ponovio je još jednom svoje razloge za ovu odluku: "Ustav je vrlo jasan. Zakon možda nije toliko, ali je dovoljno jasan. U Ustavu piše da je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i nitko drugi. Premijer se u tom dijelu uopće ne spominje".

Naglasio kako to nije prvi put da se ovakve stvari događaju.

"Sjetite se kada je prije dvije godine došao na ideju da se u turističkoj sezoni održi vojni desant u Kuparima. Rekao sam da to ne može te pitao zašto o tome prethodno nismo razgovarali. Mogli smo argumentirati svoje stavove, iako je malo vjerojatno da bih promijenio odluku. Umjesto toga, pokušalo se to napraviti iza mojih leđa. Sada ponovno pokušava na isti način. Moja poruka je jasna! Tu sam i možemo razgovarati. Ovo je ozbiljna tema i svakome tko želi razumjeti stvari one su vrlo jasne", poručio je.

Riječ je o napadu na mene kao vrhovnog zapovjednika

Naglasio je kako ovo nije samo napad na načelnika Glavnog stožera.

"Formalno je napad na njegov položaj, dužnost i osobni integritet, ali prije svega riječ je o napadu na mene kao vrhovnog zapovjednika. Ovdje se želi ugušiti svaki oblik djelatnog otpora jednoj vlasti. To je, po mom mišljenju, suština cijelog slučaja", poručio je. Naglasio je kako ovo nije trebalo izlaziti u javnost.

"O tome smo trebali razgovarati i riješiti stvar između sebe. Međutim, natjerani smo govoriti o stvarima koje nisu ugodne. Da sam prije nekoliko godina, kada su se kupovali borbeni avioni, postavio pitanje planira li Francuska iste zrakoplove prodavati i drugim državama u regiji, primjerice Srbiji, moj bi odgovor bio da od takvog partnera ne želim kupovati. Ne želim da Hrvatska bude dio iste sigurnosne priče. To je sigurnosni problem za Hrvatsku koji se sada pokazuje u punom svjetlu. Srbija se naoružava kineskim sustavima, Izrael joj integrira dio vojne opreme, a istodobno mi slušamo optužbe da sam ja navodno posvađao Hrvatsku sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je.

"Sutra idem na Slunj. Tamo će biti Hrvatska vojska koja tu vježbu koordinira i usklađuje prvenstveno s potrebama ovog krila NATO saveza. To je NATO. Toga u Parizu nema. Sada imamo neko novo postrojavanje u Parizu. Ja sam u ovoj situaciji odlučio reći da to tako ne može. Francuska je, po mom mišljenju, prema Hrvatskoj postupila nekorektno. Istodobno je napredniju vojnu opremu prodala našim susjedima, za koje se govori da su ruski saveznici. Pitam kakvo je to savezništvo i kakav je to strateški partner", poručio je.

Naglasio je kako će na Slunju, među našim saveznicima, biti i pripadnici 173. američke padobranske brigade iz Aviana.

"To je stvarna vojna suradnja. Bez obzira na političke razlike i neslaganja, hrvatsko-američka vojna suradnja postoji i funkcionira. Kada netko kaže da su francuski avioni preletjeli iznad našeg vojnog salona, možda i jesu. Ali to je, po meni, razina odnosa koji Hrvatska danas ima. Mogli bismo i mi preletjeti iznad Champs-Élyséesa, kad smo već kupili njihove avione, ali poslati hrvatske vojnike da sudjeluju u mimohodu, e to je nešto drugo", poručio je.

Jučerašnji početak sukoba

Podsjećamo sve je počelo u ponedjeljak.

"Ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Možda neke ćace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koji će ići gore s njim avionom. Prema Ustavu i zakonu Oružane snage RH predstavlja vrhovni zapovjednik, što tu nije jasno? Plenković drži poziv u ladici i ne razgovara sa mnom. Dakle, vojska neće ići", rekao je u ponedjeljak Milanović.

Premijer Andrej Plenković tada je odgovorio kako će inzistirati na tome da Hrvatska vojska sudjeluje na vojnoj paradi u Francuskoj.

Pročitajte i ovo Komentirao i Glavaša Milanović: "Plenković prijeti mlohavom motkom..."

"Ako se dogodi da on izda neku nepostojeću usmenu zapovijed, ja već sada govorim da u tom slučaju, ako načelnik Glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, on od tog trenutka više nema moje povjerenje i očekujem njegovu ostavku", poručio je Plenković.

Pročitajte i ovo VOJNA PARADA U PARIZU Plenković zaprijetio: "Ako ne ispuni ovaj zahtjev, očekujem njegovu ostavku"

Pročitajte i ovo skrol-skrol VIDEO Pogledajte kako se Plenković brifira da bi odgovorio Milanoviću

Očekuje se da će Milanović tijekom obraćanja dodatno pojasniti svoj stav o ovlastima vrhovnog zapovjednika te odgovoriti na premijerove prozivke, čime bi se mogao nastaviti otvoreni sukob državnog vrha oko pitanja zapovijedanja Oružanim snagama.