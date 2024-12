USKORO UŽIVO Dok se čeka Plenkovića: "Pokrećete opoziv, a dopodne razgovarate o Ustavnom sudu"

Saborski zastupnici vraćaju se s jednotjednog odmora u sabornicu, a između ostalog nakon što na početku sjednice odrade izlaganje zastupničkih stajališta, očekuje ih rasprava o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je pojačan rad u idućih desetak dana, koliko je preostalo do završetka redovnog jesenskog zasjedanja. Umjesto od utorka, Sabor će idući tjedan zasjedati od ponedjeljka, a umjesto do 19.30 radit će se dok se ne odrade sve točke planirane za određeni dan, rekao je Jandroković.



HSLS-ov Darko Klasić upozorio je na važnost skloništa s obzirom na sigurnosnu situaciju u svijetu dok je nezavisna zastupnica i predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić prozvala HDZ, SDP i Možemo! za političku trgovinu oko ustavnih sudaca. U sličnom je tonu govorio i Mostov zastupnik i predsjednički kandidat Miro Bulj.

"Imamo mnogo razloga za ovu raspravu, ali isti oni koji su predložili opoziv, jučer su se dogovorili oko ustavnih sudaca. Ovo namjerno ističem jer ću slušati i da su neki od njih iz oporbe spasili državu jer su se dogovorili, a taj dogovor nije bio nimalo transparentan te se biralo po načelu tko nam je drag, a ne tko je stručan. Da su i oporbeni akteri te priče na vlasti, bilo bi isto, ali to ne znači da ne vidim što se događa", kazala je Selak Raspudić.

''Imamo predsjednika SDP-a... ups, predsjednika države, koji ne može garantirati sigurnost države zbog podjela u vojsci. A pravosuđe? Imamo situaciju da nakon što su ljudi ginuli da bismo imali državu, molimo Boga da o pravosuđu odlučuju europske inistitucije. Namjerno im se podvrgavamo jer sami nismo u stanju riješiti svoje probleme. Vrijeme je da dokinemo status quo, ali tko će biti ljudi koji u prvi red stavljaju vojsku, povjerenje u institucije i sigurnost građana. Uoči ovakve rasprave o opozivu predsjedniku Vlade, mogu sa sigurnošću konstatirati da to neće učiniti ni jedni ni drugi, koji su se dogovorili oko izbora sudaca Ustavnih suda", poručila je Selak Raspudić.

"Dogovorili su se oko štetnih odluka. I Možemo i SDP s HDZ-om - uvođenje eura, vidite inflaciju. Ono što je bilo 10 kuna sada je 10 eura. Dogovorite se oko suludih pandemijskih mjera, pljeskali ste Viliju Berošu. Kad smo tražili istražno povjerenstvo, i Možemo!, SDP i koalicijski partneri su tri puta bili protiv. Najlicemjernije danas raspravljate i pokrećete postupak - vi takozvana salonska hrvatska ljevica. Pokrećete opoziv, a dopodne razgovarate o Ustavnom sudu. Idemo tezgarenje na najmorbidniji način bez ikakvih kriterija", kazao je Bulj.

''Uništili ste nacionalnu valutu, za koju smo se borili. Kome to odgovara? Stranim bankama i stranim trgovačkim centrima. Cijene u tim istim centrama triput su jeftinije nego ovdje, u državama gdje su plaće triput veća. Potrebno je smanjiti poreze, potrebno je građanima pružiti sigurnost, zato bih pozvao vojsku na granice. Danas je dan licemjerja i razotkrivanja. Ljevica pregovara s vladajućima, a ovdje poziva na opoziv", rekao je Bulj.

"Bivši ministar Vili Berooš zvan Mali dobio je prije više od dva tjedna otkaz nakon optužbi da je primao mito. Dakle, krao. Nije mu bila dosta plaća iznad 4000 eura, kao ni onima s kojima se udružio. Nikad siti, ni ugledni liječnici ni članovi podzemlja. Njima lepo, građanima kraći životni vijek. A da bi živjeli duže, moraju plaćati preglede u privatnim klinikama istima koji su dio ove afere. Čudo, svi ti akteri su većinom članovi vladajuće stranke. A Beroš? Dobio je izvanredni otkaz jer je krao, kao što bi dobili i građani da to naprave na poslu. I to je to, ne dobiju otpremninu, naknade za nezaposlene...'', upozorila je zastupnica i predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin.

"!Beroš će šest mjeseci primati punu ministarsku plaću, a potom šest mjeseci polovicu te plaće, što je u zbroju 36.000 eura. Državi malo, njemu lepo. Kaže on, to mu je prilika osigurati egzistenciju obitelji. A doveo se u tu situaciju jer je krao, još ne znamo koliko. Mislite li vi da izvan ove sabornice postoji ijedna osoba koja misli da bi Beroš trebao dobiti 36.000 eura. Osim toga, Mali je aktivirao mandat pa ga zamrznuo, po potrebi. Nedostaje ruku ovdje pa ne sumnjam da će se vratiti i osigurati egzistenciju obitelji", rekla je Kekin.

Pitanje povjerenja Plenkoviću pokrenuo je SDP, nakon najnovije korupcijske afere, uhićenja sada bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. Prijedlog da Sabor Plenkoviću iskaže nepovjerenje, SDP je obrazložio u 14 točaka na 17 stranica. "Mafijaški elementi u strukturama stranačke države Plenkovićeva su politička odgovornost", tvrdi SDP i dodaje da je politička korupcija način njegove vladavine.

Nabraja se i niz korupcijskih afera, počevši od najnovije u kojoj je uhićen Beroš, za kojeg tvrdi da je u službi mafije te podsjeća da je riječ o drugom Plenkovićevu ministru uhićenom dok je obnašao dužnost.

SDP podsjeća i na izvlačenje novca u aferi Ina-MOL, aferu Plin za cent, uhićenje šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića zbog primanja mita, štićenje bivšeg ministra obrane Marija Banožića, imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom kojeg naziva zaštitnikom HDZ-ove otimačine, kao i tragične slučajeve u Jadroliniji.

Upozorava i na privatizaciju zdravstva i nedostatak liječnika, rast cijena i udar na životni standard građana, težak položaj umirovljenika, iseljavanje, stanje u pravosuđu, kršenje Ustava u vođenju vanjske politike, krizu sustava socijalne skrbi.

Sve navode SDP-a Vlada odbija kao neutemeljene te ističe da nema osnove da se premijeru izglasa nepovjerenje. Ocjenjuje kako je SDP-ov prijedlog "još jedan klevetnički i nestrukturirani uradak iz redova poražene oporbe". "Kao i svaka inicijativa koja ne uzima u obzir činjenice, već se oslanja isključivo na neistine i pokušaj obmane javnosti, i ova inicijativa SDP-a unaprijed je osuđena na propast", dodaju iz Vlade.

Da bi prijedlog za opoziv premijera prošao, SDP mora skupiti 76 glasova.

