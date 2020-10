Predsjednik Vlade Andrej Plenković položio je vijenanc na Mirogoju povodom blagdana Svih svetih i komentirao svoj dolazak s predsjednikom Zoranom Milanovićem te siruaciju s koronavirusom.

"Jučer smo imali uobičajen radni dan, planirali smo ići danas, i danas smo tu. Imali smo svoj plan, preko medija ćemo se teško dogovarati", rekao je o odlasku na groblje s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a predsjednikove izjave od petka, kaže, nema vremena komentirati.

Osvrnuo se i na situaciju s koronavirusom. Premijer tvrdi da je zdravstveni sustav unatoč velikim naporima u stanju obavljati i ostale funkcije te ističe da je još na proljeće odlučeno kako će KB Dubrava pomagati.

"Naše mjere su proporcionalne širenju epidemije", istaknuo je komentirajući nove mjere i dodao: "Nitko od nas nikad nije govorio o policijskom satu. Jedan od koalicijskih partnera je spomenuo tu mogućnost, zbog sličnih mjera u drugim zemljama. Bitna je odgovornost svakog pojedinca.

Jesenji val je snažan kao što smo najavili na proljeće, to smo očekivali i zato smo htjeli da izbori budu u trenutku kad je epidemija na najnižem stupnju da učinimo sve za stabilnost države. A sad pratimo što se događa u drugim zemljama, situacija je ozbiljna, svjesni smo toga. Sukladno stupnju zaraze takve uvjete imamo, u smislu karantene."

O Vukovaru

"Kao i svih godina bit ćemo u Vukovaru 18. studenog koji je postao neradni dan", rekao je Plenković i dodao: "Drago mi je da je jučer dovršen i otvoren Vodotoranj, simbol obrane Vukovara. Sigurno će biti epidemioloških mjera, organizacija tog događaja je suradnja između Vlade i Grada, dogovorit ćemo sve."

O 100 dana Vlade

Početnih sto dana Vlade komentirao je: "Ovih 100 dana Vlade pokazao je da smo napravili sve što smo rekli. Uvjerljiva potpora birača na izborima, samo 18 dana za formiranje parlamentarne većine, konsenzusom usvojen Zakon o obnovi Zagreba, uplata 900 milijuna eura iz EU programa, rebalans proračuna, dovršetak nacionalne razvojne strategije itd. Samo nekoliko ovih elemenata je sto dana, plus snaže poruke pomirbe, suživota i s gestama u Kninu, Gruborima i Varovidama ova Vlada gleda kako pomiriti sve ono što je ostalo turbulentno u biću hrvatskkog naroda u prošlosti da se okrenemo budućnosti. Doživjeli smo napad na Banske dvore koji po meni ima sva obilježja terorizma, borit ćemo se protiv radikalizacije, nažalost to se dogodilo, s tim se moramo ozbiljno pozabaviti i vidjeti kako druge kulture reagiraju na takve događaje. Naravno, beskompromisna borba protiv korupcije. Bilo je to sadržajnih sto dana", prenosi N1.