Plenković opleo po šefu SDP-a: "Ljudi vide s kim imaju posla"

Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je u petak u Bruxellesu da objava predsjednika SDP Siniše Hajdaša Dončića o presudi u slučaju švicarski franak priziva neka prošla vremena kada je partija uredovala pravosuđem.

"Koja poruka se šalje hrvatskoj javnosti 2026. kada lider oporbe, iako ne znamo je li on lider, javno kaže da presuda ne bi bila ovakva da su oni na vlasti", upitao je Plenković nakon samita u Bruxellesu odgovarajući na upit novinara da komentira objavu na društvenim mrežama predsjednika SDP-a.

To bi moglo značiti da bi oni donosili presude temeljem partijskog diktata ili bi digli telefon i nazvali predsjednicu Vrhovnog suda ili druge suce iz toga vijeća i rekli im kako da presude.

Siniša Hajdaš Dončić je u objavi na društvenim mrežama napisao kako bi presuda u slučaju švicarskog franka bila drukčija da su oni na vlasti. "Mi smo zakonom u švicarcima stjerali banke u kut, pokazali da država može zaštititi svoje ljude. Ovo što gledamo danas je čista katastrofa i ruganje građanima u lice", napisao je Hajdaš Dončić dodajući da bi baš volio čuti kako će Plenković komentirati tu odluku.

Plenković kaže kako iz te objave proizlazi da bi "sud pjevao kako SDP hoće da su oni na vlasti". "Tako bi se vratili u neka davno zaboravljena vremena, nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju", ustvrdio je Plenković.

Dodao je da je za HDZ i parlamentarnu većinu sjajno to što je Hajdaš Dončić na čelu SDP-a te optužio oporbenu stranku za opstrukciju izbora tri suca Ustavnog suda bez ikakvog argumenta.

Plenković kaže da je druga poruka po kojoj bi on kao čelnik izvršne vlasti trebao vršiti pritisak na sud još gora.

Istaknuo je da, za razliku od njega, još nije ni vidio presudu Vrhovnog suda, koju treba prvo pročitati pa će onda eventualno komentirati. "U njihovu mentalnom sklopu izvršna bi vlast treba diktirati sucima što da rade", kazao je Plenković.

Rekao je da je oporba u zadnjih nekoliko dana isfabricirala napad na državno odvjetništvo, da su udarili hajku na DORH. "Mi niti utječemo na DORH, niti utječemo na pravosuđe. Ali ovakve vrste razotkrivanja su amblematične. To je dragocjena objava. Jedna od najboljih objava koju je mogao objaviti SDP, da ljudi vide s kim imaju posla", rekao je Plenković.

Komentirao je i novi način izbora članova, uprava i nadzornih odbora u državnim poduzećima. Rekao je da je riječ o reformi korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u pretežnom državnom vlasništvu, što je dio zadnjeg reformskog napora za članstvo u OECD-u.

"Cilj je kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi, uloga vlasnika, jasna odgovornost uprave. Želimo da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama i mislim da je to korak u pravom smjeru", rekao je.

Mateša bio član NO Croatia Airlinesa prije nego što je Plenković postao premijer

Na pitanje da komentira prijedlog da Zlatko Mateša bude u Nadzornom odboru Croatia Airlines, Plenković je rekao da je Mateša član toga odbora bio prije nego što je on postao premijer.

"Čovjek je postao predsjednik Nadzornog odbora nekoliko mjeseci prije nego što sam ja postao predsjednik vlade. To je lako provjerljivo", rekao je Plenković dodajući da je tu riječ o obnavljanju mandata jer ide nova uredba i novi natječaj.

Na upit tko će na mjestu potpredsjednika Sabora zamijeniti Furija Radina, Plenković je rekao da se o tome prvo mora dogovoriti klub nacionalnih manjina i da će se onda o tome odlučivati u Saboru. Zahvalio je Furiju Radinu na dugogodišnjoj suradnji.