Premijer Plenković odgovorio je na kritiku Predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o razini plaća građana.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji "Hrvatska kakvu trebamo", u organizaciji Večernjeg lista, poručila je da građani i dalje ne osjećaju pozitivne gospodarske pomake na svojim primanjima te poručila da bi to bilo drugačije kad bi se prosječna plaća digla na minimalno 7500 kuna.

"Ne može Vlada sad dekretom odrediti da plaća bude minimalno 1000 eura", odgovorio je u izjavi nakon konferencije premijer Andrej Plenković.

Dodao je kako Vlada zapravo to može učiniti, ali da to ne bi pozitivno odjeknulo kod poslodavaca.

U tom smislu, Plenković je rekao da situacija nije gora, već da je malo bolja.

Plenković i Grabar-Kitarović: Ministrica Murganić ne treba dati ostavku

Premijer Andrej Plenković i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović podržali su u ponedjeljak ministricu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadu Murganić, koju oporba proziva zbog slučaja obiteljskog zločina na Pagu i traži njezinu ostavku, poručivši da Murganić ne treba dati ostavku.

"Apsolutno sam uz ministricu, ona ima moju čvrstu podršku. A na sport traženja ostavke, na to sam se naučio radeći u Vladi", rekao je Plenković novinarima nakon konferencije Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo".

Poručio je kako je ključno pojačati sustav da se filteri u takvim suspektnim oklonostima prepoznaju ranije i da monitoring bude puno intenzivniji. "To bi moguće spriječilo ovakve tragedije, to nam je cilj", kazao je Plenković.

Na novinarsku konstataciju da bi u nekoj od zapadnih zemlja svaki ministar podnio ostavku nakon ovakve tragedije, jer je riječ o političkoj odgovornosti, premijer je odgovorio "kako ovdje nije riječ o takvom slučaju."

"Ovaj slučaj je izvan svih okvira, nema šanse da bi ga spriječio bilo tko da je bio ministar", kazao je i poručio: "Nema ostavke. Ministrica ima moju podršku".

Grabar-Kitarović: Krivi su oni koji nisu reagirali na lokalnim razinama

Predsjednica Grabar-Kitarović poručila je da su se takvi slučajevi događali i ranije, ne samo kad je riječ o djeci, već i o zlostavljanju žena.

"Ne držim da ministri trebaju odstupati ili davati ostavke, jer jednostavno ono što se dogodilo, dogodilo se zbog rada ljudi na terenu, očito su bili neki propusti. Zato treba jako dobro istražiti što i kako je bilo i gdje su se propusti dogodili", kazala je Grabar-Kitarović novinarima nakon Večernjakove konferencije.

Smatra da Murganić nije mogla znati što se događalo na terenu i drži da se davanjem ostavke ministrice ne bi riješili problemi u sustavu.

"Može ministrica dati ostavku, ali problemi i dalje postoje. Treba sustav reformirati od samih početaka, od svakog mjesta gdje postoje socijalne službe i pratiti rad socijalnih radnika. Svakome se, nažalost, dogode nesreće, ponekad one jesu povezane prema ministrima, ponekad nisu, no držim da ovo ne treba riješiti na način da je se smjeni. Nije ministrica kriva za to što se dogodilo na Pagu, koliko god strašno bilo. Krivi su oni koji nisu reagirali na lokalnim razinama", ustvrdila je Grabar-Kitarović.

Poručila je i apelirala na građane da obiteljski problemi nisu samo tuđi problemi, nego kad primijete da postoji nasilje kod susjeda ili bilo gdje drugdje da se jave lokalnoj socijalnoj službi, a kad vide da ona ne reagira, da se jave višoj instanci.

Mišljenja je da bi trebalo više novca dati u sustav socijalne skrbi. Svjesna je, kaže, koliko je Vlada ograničena u proračunu, no vjeruje da će preraspodjelom proračuna odlučiti koliko treba dati sustavu socijalne skrbi.