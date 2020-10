Premijer Andrej Plenković u subotu se osvrnuo na sigurnosnu situaciju u zemlji nakon napada na Markovu trgu u ponedjeljak.

Nakon napada na Markovu trgu u ponedjeljak kada je 22-godišnji napadač ranio policajca (31), a potom si oduzeo život, u fokusu su ponovno trzavice između predsjednika i premijera. Zoran Milanović kazao je da meta napada nije bio premijer, koji smatra da je bio meta, a za prijetnje koje prima je poručio: "ako u stanju živjeti s tim pritiskom, idi mami". Plenković je rekao da Milanović jako dobro zna na što se referirao kada je rekao da Milanović sije sjeme zla tijekom 2016. te se osvrnuo na druge stvari.

"Zna on to jako dobro. Ponovit ću da imamo predsjednika koji je na dužnosti 9 mjeseci, u to vrijeme umjesto da igra ulogu koja mu je namijenjena sukladno Ustavu, on pokazuje nekoliko destabilizirajućih smjernica rada", kaže premijer te dodaje da predsjednik nema poštovanja prema himni ni danu državnosti.

"Minimizira i relativizira koronu, rekao je da je nešto poput karijesa. A imamo više od 1000 zaraženih, a 350 je umrlo, to je podrivanje aktivnosti u borbi protiv COVIDA-19", kaže premijer.

Osvrnuo se i na predsjednikove izjave o aferi Janaf, kaže kako i mjesec dana nakon što je počela istraga Milanović napada policiju, DORH, USKOK i Vladu, "a dva dana nakon potresa u gradu, odlazi u Klub da se ne bi bacio višak hrane. To je sada predsjednik kojeg je izabrao narod prije osam mjeseci".

"Vidim da je ponovno krenuo s različitim uvredama, mogao bih reći da je šmrkavac, ali neću", kazao je Plenković te dodao kako predsjednik to radi "ne bi li sveo ozbiljnu tematiku na minimiziranje i relativiziranje". A tematika o kojoj se sad radi je radikalizacija.

Potom je istaknuo da je Milanović na svoju poziciju izabran zato što se na političkoj sceni pojavila grupacija koja je podržala predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škore i koja je imala plan da bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne uđe u drugi krug predsjedničkih izbora, a nakon toga napravila komplot ne bi li podržali Milanovića.

Premijer ističe da "pokušaj teškog ubojstva nije nikakav bunt", jer postoji namjera, predumišljaj i indoktrinacija. "To je djelo s elementima terorizma", kaže premijer te dodaje kako nije isto pisati nešto ili doći s automatskom puškom pred Vladu, a predsjednik to ne razumije.

"Način na koji obavlja posao, dovodi u pitanje funkciju koju obnaša", rekao je Plenković o Milanoviću.

Premijer odbija preuzeti odgovornost za riječi i djela lokalnih HDZ-ovih moćnika, ali ističe da iza svake svoje riječi i stava stoji.

Osvrnuo se i na Milanovićeve tvrdnje prema kojima je zanimljivo da sada "sve zna", a u slučaju Janaf nije znao ništa.

"Čujem da je opet spominjao majku. To vam dovoljno govori"

"A što ja to znam? Na što mislite? Stvari su potpuno različite, jedan pravnik i bivši premijer, a sada predsjednik to bi morao znati. U zgradi gdje sjedim postoje kamere, ako je prije mog dolaska na posao teško ranjen policajac koji čuva ta zgradu, pucano je na još dva policajca, onda mene zanima što se to dogodilo, to me interesira. To nema veze s tajnošću izvida. Što se on usprpošio? Što je problem? Kako nije bio tako prpošan kad je bio slučaj Josipe Rimac. Što ga baš muči ovdje? Neka to objasni javnosti. Kaznena djela korupcijskog karaktera nisu tema nacionalne sigurnosti, radikalizacije, ugroze. To su djela koje policija i DORH rade temeljem zakona, bez upliva, instrukcija i znanja političke vlasti. Ako tu abecedu u ovih mjesec dana nismo uspjeli naučiti, nego ćemo se vratiiti u narativ dokolice nekoga tko nema što raditi, onda je to problem. Čujem da je opet spominjao majku. To vam dovoljno govori", rekao je premijer.

"Naša borba je da se u cjelosti utvrdi što se dogodilo u ponedjeljak, da se vidi da li je počinitelj bio pod nečijim utjecajem, je li imao pomagače? Drugo - jačanje institucionalno, da vidimo postoji li još potencijalnih počinitelja ovakvih zločina. Treće - politička bitka HDZ-a je sanitarni kordon prema strankama koje to podržavaju. Granica je pređena", rekao je premijer te istakno kako to nije strah, a što se tiče pojačanog osiguranja za njega, kaže da je to pitanje za MUP.

"Nemam problem da me netko politički napada, da o meni misli i piše najgore da stavlja na društvene mreže nešto što je najgore. Živim s tim, više nego Milanović, primjerice protekle četiri godine kao premijer koji je dva puta pobijedio na izborima, a i njega. Možda je to nukleus problema i nervoze koju pokazuje", ocijenio je Plenković.

Na kraju se osvrnuo na epidemiološku situaciju. "Situacija je onakva kakvu smo predvidjeli. Uspjeli smo pobijediti prvi val korone, temeljem informacija i savjeta znanstvenika i struke imali smo jasnu sliku da će poput sličnih pandemija ranije intenzitet biti niži u ljetnim mjesecima. Zato smo išli na otvaranja. Zato smo procijenili kad treba ići na izbore", kazao je i poričio "ovo nije bolest s kojom se možemo šaliti. Možemo je zajednički savladati samo ako uvažavamo zdralje drugoga. Ako ne uvažavamo, imamo problem, ljudi će umirati", kaže Plenković no ističe da se ne planira novi lockdown, ali treba podignuti stupanj odgovornosti.