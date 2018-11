Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je danas odlučilo pokrenuti postupak protiv njega zbog imenovanja svog kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Na pitanje što ima reći u svoju obranu, odgovorio je da bi "obrana bila malo teška riječ".

"Vlada se očitovala na tu temu, o čemu imamo i urudžbeni dokument. Propisi o imenovanju šefova diplomatskih misija ne uključuju izuzeće premijera. Zakonski se nije moguće izuzeti. Da sam bio u rodu s gospodinom Buljom koji me prijavio i da sam njega imenovao, onda bih prihvatio da je to sukob interesa i neprimjereno imenovanje. To bi bila katastrofa za diplomaciju. Ako sam ja sudjelovao u procesu postavljanja čovjeka kojeg dobro poznajem i koji je bio veleposlanik u NATO-u i Rusiji te na nizu funkcija, smatram da nisam napravio ništa loše. Izuzimati se od funkcije za koju sam dobio povjerenje ne dolazi u obzir. Mogao bih se onda izuzeti od svih imenovanja ljudi u diplomatskoj službi jer sve su to moji prijatelji koje poznajem niz godina. U istoj situaciji tada bi bili i Predsjednica i bivši premijer Zoran Milanović prilikom imenovanja svog kuma Joška Klisovića. Mislim da je u ovom trenutku to neargumentirano i nepotrebno", kazao je premijer.

Na pitanje je li Povjerenstvo ispolitizirano, premijer je poručio da se treba voditi računa o svrsishodnosti.

"Prijave povjerenstvu postale su novi sport i svojevrsni trend, a mi ćemo vrlo smireno odgovarati na sva pitanja koja budu postavljena", rekao je Plenković.

Podsjetimo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na današnjoj je sjednici odlučilo pokrenuti postupak protiv premijera Andreja Plenkovića zbog imenovanja vjenčanog kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pokreće se i postupak protiv ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića zbog imenovanja premijerova ujaka Marka Raosa u Upravno vijeće Parka prirode Biokovo.