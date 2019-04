Premijer Andrej Plenković u petak je Splitu izjavio da grad u sporu kojeg je drugostupanjskom presudom izgubio te Nebojši Kneževiću i drugim vlasnicima zemljišta na TTTS-a treba isplatiti 150 milijuna kuna, može koristiti preostale pravne lijekove poput revizije i nagodbe.

Premijer je rekao da je s tim predmetom upoznat u temeljnim crtama. Split može koristiti preostale pravne lijekove poput revizije rekao je Plenković, dodajući da je takva odluka na gradonačelniku. Druga je mogućnost razgovor i moguća nagodba, dodao je. Ocijenio je kako je najvažnije da grad dobro funkcionira na dobrobit svih građana.

Premijer Plenković je u Split došao nakon što je noćas na Hvaru sudjelovao u procesiji Za križen. U procesiji mu je, kako je rekao, bilo jako lijepo jer i sam potječe iz mjesta koje procesija ophodi. Za njega je to krasan običaj "koji okuplja vjernike i gdje još jednom svjedočimo o našoj kršćanskoj pripadnosti, tradiciji, vjeri i svemu onome što donosi Uskrs."To je predivno iskustvo, a ovoga puta je i moj rođak iz Pitve, koji se zapisao prije 17 godina da bude križonoša, imao tu čast. Jutros smo posjetili biskupe Palića i Štambuka i obnovljeno hvarsko kazalište, rekao je Plenković.

U Split je došao da, kako je istaknuo, da "snažnu potporu gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, Petru Škoriću, Blaženku Bobanu i svim kolegama koji rade predano."Zajedničkim naporima radimo na boljitku Hrvatske i Dalmacije", kazao je.

Gradonačelnik Krstulović Opara očekuje sastanak s klubovima gradskih vijećnika 25. travnja

Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara je novinarima izjavio da su njegovi suradnici i pravni tim imali prvi sastanak sa Nebojšom Kneževićem i ostalima, te su dogovorili da će im oni uputiti pisano viđenje mogućeg mirnog rješenja tog predmeta.

"Imamo i druge elemente koji će omogućiti nesmetano funkcioniranje grada. Očekujem sastanak s predsjednicima klubova gradskih vijećnika 25. travnja i nadam se da ćemo na njemu imati najbolji način, koji bi zadovoljio pravdu i funkcioniranje drugoga grada u državi", odgovorio je gradonačelnik Krstulović Opara. Upitan ima li krize vlasti u gradu rekao da nema, ali ima krize u radu Gradskog vijeća. On, njegovi suradnici i uprava funkcioniraju kako treba, imaju proračun i svoje ciljeve.

Plenković: Krize gradske vlasti nema- S Kerumom sam razgovarao i prije, razgovarat ću i u budućnosti

Premijer Plenković je pak na pitanje je li možda u Split došao i radi krize gradske vlasti, odgovorio da će u razgovorima sa svojim partnerima pronaći rješenje, a ono što je važno je da je HDZ svojom i Andrinom velikom pobjedom 2017. prvi puta dobio povjerenje jednog od četiri najveća hrvatska grada od kada se izravno biraju gradonačelnici.

"Mislim da je to sjajan uspjeh, to je na tragu naše politike da jačamo stranku u velikim gradovima, da su to sve pitanja koja se operativno mogu dogovoriti uz dobru volju, ali i uz dogovor s partnerima i onima koji nas podržavaju", odgovorio je Plenković.

Novinare je zanimalo je li spreman razgovarati s predsjednikom HGS-a Željkom Kerumom na što je rekao da će naći rješenje, da su razgovarali i prije, a razgovarat će i u budućnosti.

Na upit ima li krize u Splitu odgovorio je da je nema i da mu to "ne djeluje kao kriza". "Ne znam kako se vama čini, ali meni djeluje dosta stabilno i dobro", rekao je na kraju premijer Plenković.

Sjednica Gradskog vijeća prekinuta je 17. travnja zbog nedostatka kvoruma. Prvo su je napustili vijećnici HGS-a, a potom i vijećnici HDZ-a. Kerum je te večeri u telefonskoj izjavi za Radio Split opužio gradonačelnika Krstulića da dvije godine šuruje s Mostom i strankom Pametno. Rekao je i kako su vijećnici, po njegovom nalogu, napustili sjednicu s porukom da se ne slažu s načinom rada gradonačelnika, a ne i s HDZ-om. Također je istaknuo i kako se HDZ u prošlosti riješio i puno važnijih ljudi nego što je Andro Krstulović Opara. Nastavak sjednice je zakazan za 2. svibnja

(Hina)