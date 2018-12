Nakon sjednice Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora HDZ-a, Andrej Plenković je komentirao trenutna politička događanja i rad HDZ-a u protekle dvije i pol godine. Naglasio je kako je iznimno zadovoljajn rejtingom stranke od 29 posto te povoljnim financijskim stanjem.

Premijer Andrej Plenković je naglasio kako se, od 2016. godine kada je HDZ bio u teškoj situaciji, u posljednje dvije godine potpuno konsolidirao.

"Stranka ima novi statut te jasan plan rada i na nacionalnoj i lokalnoj razini. U dvije i pol godine iz nezavidnog položaja u lipnju 2016. došli smo do pobjede na parlamentarnim izborima te do osvajanja gotovo 50 posto vlasti u lokalnim jedinicama. HDZ vodi ozbiljnu politiku i to se vidi u odnosu na druge stranke", rekao je Plenković.

Posebno je istaknuo kako je su u posljednja dva tjedna HDZ i njegova Vlada donijeli niz važnih odluka dok su drugi pokušavali sabotirati vlast i bavili su se incidentima. U posljednjih 12 dana je donesena mirovinska reforma, izglasana Deklaracija o položaju Hrvata u BiH, Zakon o udomiteljstvu itd.

Rekao je i kako je Istanbulska konvencija ratificirana jer je bila dio izbornog programa. Iako je izazvala žustre reakcije i protivljenje nekih zastupnika premijer je rekao kako je duboko uvjeren da ju je trebalo ratificirati.

"To je jedna od svjetonazorskih tema gdje je postojao veliki pritisak. To se dogodilo i u drugim zemljama, a ponovilo se i isto sa sporazumom o migracijama", rekao je Plenković naglasivši kako je samo pet zemalja odbilo kompakt te da to svjedoči da ova Vlada djeluje racionalno.

O Brkiću još ništa

Novinare je zanimao njegov stav o Milijanu Brkiću, potpredsjedniku HDZ-a čije se ime povezuje s aferom SMS.

"Naš je cilj da se ta afera rasvijetli do kraja. Taj proces rasvjetaljavanja činjenica rade DORH i policija, a ne politička stranka. O tome možemo razgovarati tek ako pouzdano znamo da je došlo do nekih radnji koje bi bile u suprotnosti sa zakonom", rekao je premijer, dodajući da ne želi prejudicirati neku situaciju prije nego što je siguran. "A ovo nije situacija za prejudiciranje", rekao je Plenković.

U Hrvatskoj se ne zabranjuju političke stranke

Novinare je zanimao i njegov stav prema inicijativi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, da se zabrani Demokratska stranka Srba zbog izjava njenog predsjednika Srđana Milakovića, zamjenika vukovarskog gradonačelnika o akciji Oluja.

Plenković je rekao da je ključna politička ostavština Franje Tuđmana mirna reintegracija podunavlja. "Smatram da je to jedinstven poduhvat kojeg trebamo graditi pomirbu i suživot na temelju istine uz pijetet žrtvama i kažnjavanja zločina. Sve drugo što bi danas, u 2018. godini, podizalo tenzije između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj nije dobro. Moja je zadaća kao premijera i predsjednika stranke da takve situacije izbjegavamo i da gradimo suživot svih koji žive u Hrvatskoj. U tome ću ustrajati, neovisno o bilo kakvim inicijativama", rekao je Plenković, dodajući da Hrvatska nije zemlja u kojoj se zabranjuje sloboda govora i političke stranke.