Plenković o Milanovićevom pismu o vanjskopolitičkom vijeću: "Nije bilo ni pročitano..."

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak rekao da ne zna što je bilo u pismu predsjednika Zorana Milanovića o osnivanju Vijeća za vanjsku politiku jer "nije bilo ni pročitano".

"To nije moje pismo, nije bilo ni pročitano. Što se nas tiče, stvari su vrlo jasne. Sve se može itekako dogovarati ako su akteri normalni. Ako nisu, onda je to nešto drugo", poručio je Plenković nakon sjednice šireg predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu.

Dodao je da su predsjedniku samo odgovorili da postoje mehanizmi kojima se sve može usuglasiti "kao što se usuglašavalo i prije" kada vijeće nije bilo potrebno. Milanović je prošlog tjedna rekao da je premijer odbio njegovu ideju o formiranju Vijeća za vanjsku politiku koju mu je predložio kao zajednički format razgovora o vanjskopolitičkim pitanjima o kojima se Pantovčak i Banski dvori već dulje vrijeme ne uspijevaju dogovoriti.

Plenković je u ponedjeljak kazao uz to da ne zna kada će se s predsjednikom dogovoriti glede veleposlanika te da "treba biti korektan i normalan". Milanović je prošle srijede rekao da premijer "već dvije i pol godine opstruira sastanke Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu", što je nazvao "teškom protuustavnom rabotom". Plenković je u ponedjeljak te tvrdnje odbacio.

"Što on (predsjednik) nas pita o vanjskoj politici? Kad sam ja to dobio neki upit (o tome) što će on sutra reći o Washingtonu?", upitao je Plenković, dodavši da se on obratio Milanoviću kad je "bilo najbitnije".

"Kad je krenula ruska agresija na Ukrajinu, on je odbio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost ... Što ćemo se onda sastajati?", naglasio je premijer.

Vodeće europske dužnosti

Na pitanje novinara o ovotjednoj novoj rundi pregovora o raspodjeli vodećih dužnosti u europskim institucijama nakon izbora za Europski parlament 9. lipnja, premijer je rekao da očekuje konkretan dogovor.

"Pozicija koju sam ja obrazložio vrlo temeljito na sastanku Europske pučke stranke (EPP) vrlo je jasna. Trenutnu je u bubnju otprilike sedam visokih europskih dužnosti: predsjednik (Europske) komisije, Europskog vijeća, Visoki predstavnik za vanjske poslove, predsjednik ili predsjednica (Europskog) parlamenta, šef Europske investicijske banke, glavni tajnik NATO-a, glavni tajnik Vijeća Europe".

Rekao je da je EPP na europskim izborima "uvjerljivo pobijedio" te da od 27 zemalja članice Europske unije, pučani imaju 12 šefova država i vlada u Europskom vijeću.

"Od sedam funkcija, samo je jedna pripala EPP-u. Poanta je toga izlaganja bila da, ako već uzimamo u obzir rezultate europskih izbora, na kojima je EPP uvjerljivo pobijedio, ..., onda bi bilo u redu da se ti rezultati reflektiraju i u podjeli funkcija", rekao je Plenković.