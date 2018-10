Premijer Plenković otputovao je u Francusku. Za Novu TV je komentirao mogućnost revizije Zakona o općem oprostu.

Premijera Andreja Plenkovića je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović kasno poslijepodne u Parizu, gdje je stigao u radni posjet, upitala i o mogućnosti revizije Zakona o općem oprostu te je li to spreman potaknuti i dati u saborsku raspravu.



"Nismo uopće o tome razmatrali još, ni na jednom tijelu HDZ-a pa niti Vlade. Ono što ja želim prije svega je da policija i državno odvjetništvo odradi do kraja ono što radi u vrijeme ove Vlade, a to je da ova posebna radna skupina koja se bavi baš detaljno Vukovarom i Ovčarom ostvari dodatne rezultate.

To što se to nije napravilo ranije, za to ne može odgovarati ova Vlada niti aktualna postava i zato od početka govorim - jedno je procesuirati ratne zločine, istražiti ih, a drugo dovesti ovakvu temu u politički fokus, da na njoj neke stranke ili strančice pokušaju poentirati.

Ono što je važno je poruka koja je za mene bila možda najzanimljivija, i ne mislim da je dobra, a to je poruka od nekih govornika, ne od gradonačelnika, nerazumijevanja procesa mirne reintegracije."

