U četvrtak slavimo blagdan Tijelova, koji je u Hrvatskoj za većinu neradni dan. Za vas smo provjerili kako će raditi trgovine.

U četvrtak je blagdan Tijelova, a riječ je o blagdanu koji se slavi prvi četvrtak poslije nedjelje Presvetoga Trojstva. Tijelovo je za većinu neradni dan, a mnogi će četvrtak spojiti s petkom i dobiti produženi vikend. Trgovine neće biti te sreće, pa planirate li šoping, moći ćete ga obaviti. Trgovački centri mahom će raditi po nedjeljnom radnom vremenu, oni na obali i do 21 sat.

Konzum

Najveći trgovački lanac Konzum pretežno radi prema nedjeljnom radnom vremenu. U manjim mjestima trgovine će biti zatvorene, no one na obali radit će do 21 sat. Ostale će raditi od 8 pa do 13, 14 ili 15 sati. Kako radi vaša trgovina, možete provjeriti OVDJE.

Lidl

Lidl će povodom blagdana Tijelova raditi mahom od 8 do 14 sati, osim diljem obale, gdje će raditi od 8 do 20 sati, i u Zagrebu, gdje će većina trgovina također raditi od 8 do 20 sati. Kako će raditi Lidl u vašem mjestu, provjerite OVDJE.

Spar

Gotovo sve Sparove trgovine rade na Tijelovo. Neke od 7 do 14, a neke od 7 do 22 sata. Kako radi Spar u vašem mjestu, provjerite OVDJE.

Plodine

Plodine će imati nedjeljno radno vrijeme, a kako će raditi vaša kvartovska trgovina, provjerite OVDJE.

Kaufland

Trgovine Kauflanda radit će po nedjeljnom radnom vremenu. Popis je ovdje.

Tommy

Popis Tommy trgovina i njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Ikea će na blagdan Tijelova raditi po normalnom radnom vremenu od 10 do 21 sat, a Emmezeta od 10 do 20 sati. Lesnina i Bauhaus bit će zatvoreni.

Onima koji će spajati vikend i vrijeme će ići na ruku. Sudeći po vremenskoj prognozi, mnogi će građani Tijelovo moći provesti na otvorenom. Temperature će biti više od 25 stupnjeva, a za vikend i 27 i 28 celzijevaca. Temperatura mora bit će između 18 i 20.

Detaljnu vremensku prognozu pogledajte OVDJE.