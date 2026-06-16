Planirali napad na sezonce iz Srbije na Hvaru: Sud pustio osumnjičene na slobodu

Županijski sud u Splitu izvijestio je u utorak da je 13. lipnja četvorici hrvatskih državljana, osumnjičenima za dogovor o počinjenju kaznenog djela povezanog s planiranim napadom na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru, umjesto istražnog zatvora odredio mjere opreza.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na dogovor za počinjenje kaznenog djela povezanog s planiranim nasiljem na području otoka Hvara, no sud je nakon održanog ročišta odlučio da se umjesto istražnog zatvora primijene mjere opreza.

Sud je odredio zabranu posjećivanja određenog područja te obvezu redovitog javljanja nadležnoj policijskoj postaji jednom tjedno, svake srijede.

Iz Županijskog suda u Splitu navode kako rješenje suca istrage nije pravomoćno jer je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo žalbu.

Prema ranijim policijskim navodima, 11. lipnja policajci Policijske postaje Hvar uočili su dva vozila u blizini hotela u kojima se nalazilo 14 osoba, nakon čega su ih zaustavili, identificirali i pregledali vozila. Tom prilikom pronađeni su predmeti pogodni za napad i maskiranje identiteta, uključujući palice i potkape, koji su oduzeti, a sve zatečene osobe su uhićene.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je dio skupine prethodno organizirano doplovio gliserima iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru, gdje su ih, prema sumnjama policije, čekali suučesnici s vozilima kako bi ih prevezli do hotela u kojem su boravili sezonski radnici.

Policija sumnja da su planirali fizički napad na radnike, a mediji su objavili da se radilo o sezoncima iz Srbije. Protiv svih 14 osoba podnesena je kaznena prijava zbog dogovora za počinjenje kaznenog djela, dok su četvorica osumnjičenika predana pritvorskom nadzorniku.