FOTO 12 torcidaša gliserom stiglo na Hvar s fantomkama i palicama: Htjeli pretući dvojicu sezonaca iz Srbije

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Piše A. L., 13. lipnja 2026. @ 11:34 komentari
Policajci spriječili napad
Policajci spriječili napad Foto: PU splitsko-dalmatinska
Istražitelji su utvrdili i da su se osumnjičeni u gliser ukrcali na području Trogira i Kaštela, odakle su morskim putem stigli na Hvar.
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