FOTO 12 torcidaša gliserom stiglo na Hvar s fantomkama i palicama: Htjeli pretući dvojicu sezonaca iz Srbije

Policija je na Hvaru spriječila mogući nasilni obračun nakon što je u blizini jednog hotela zatekla 14 muškaraca naoružanih palicama i opremljenih fantomkama. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni, prema prethodnom dogovoru, planirali napasti dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije.
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Kako je priopćila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u četvrtak, u poslijepodnevnim satima ophodnja Policijske postaje Hvar uočila je u blizini hotela dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Policijski službenici izdali su muškarcima naredbu da izađu iz vozila, nakon čega su utvrdili njihov identitet i obavili pregled vozila.
Tijekom pregleda policajci su pronašli predmete pogodne za napad i ozljeđivanje osoba te sredstva za prikrivanje identiteta. U jednom od vozila, na podu i u prtljažniku, ispod jakni i ručnika, pronađene su palice. Od osumnjičenih su oduzete drvene palice, teleskopska palica te potkape, odnosno fantomke za skrivanje identiteta. Nakon toga svih 14 osoba je uhićeno.
Policajci spriječili napad
Foto:
PU splitsko-dalmatinska
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 12 osoba prema ranijem dogovoru gliserom stiglo na otok Hvar i pristalo u uvalu Stiniva Bruška, koja se nalazi oko deset kilometara od hotela. Ondje su ih, prema unaprijed dogovorenom planu, dočekala dvojica muškaraca s kombijem i osobnim automobilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije, koji su navodno bili meta planiranog napada.
Policija sumnja da su se osumnjičeni unaprijed organizirali s ciljem fizičkog obračuna te su za tu svrhu pribavili i kod sebe imali hladno oružje, odnosno teleskopsku palicu, kao i drvene palice pogodne za napad. Također su posjedovali sredstva za maskiranje lica kako bi prikrili svoj identitet tijekom planiranog napada.
Policajci spriječili napad
Foto:
PU splitsko-dalmatinska
Istražitelji su utvrdili i da su se osumnjičeni u gliser ukrcali na području Trogira i Kaštela, odakle su morskim putem stigli na Hvar.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je svih 14 osoba, hrvatskih državljana rođenih između 1993. i 2008. godine, počinilo kazneno djelo dogovora za počinjenje kaznenog djela. Protiv njih će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.
Četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak, uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.
Policija je do odluke suda privremeno oduzela predmete namijenjene napadu, kao i gliser te vozila koja su korištena u organizaciji i prijevozu osumnjičenih.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija riječ je o dvanaest pripadnika navijačke skupine Torcida.