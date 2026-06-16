Pupovac nakon teškog incidenta na Hvaru: "Kao da je postalo normalno napadati Srbe"

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u utorak se osvrnuo na pokušaj napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru, istaknuvši da to predstavlja ozbiljni nasrtaj na identitetska obilježja i zakonom zajamčena prava, a da pri tome, osim policije i javnosti, nitko drugi nije reagirao.

Pupovac je tijekom slobodnih govora u Saboru rekao da takvi događaji predstavljaju ozbiljne, nasilne - bilo verbalne ili neverbalne - nasrtaje, na identitetska obilježja i na zakonom zajamčena prava onih koji su domicilno hrvatsko stanovništvo srpske nacionalnosti i onih koji su ovdje na temelju potrebe Hrvatske za radnicima.

"Policija je brzo reagirala, javnost je također brzo reagirala, ali nitko više nije reagirao. Kao da je to normalno. Da je to netko uradio u nekom drugom dijelu prostora bivše Jugoslavije ili bilo koje druge zemlje, s pravom bi naše diplomatske institucije reagirale, s pravom bi se pitale zašto u domicilnoj zemlji šute", istaknuo je Pupovac. Ovdje se, napomenuo je, to ne smatra potrebnim.

Naveo je i događaj od ponedjeljka kad je na sjednici Županijske skupštine Zadarske županije jedan vijećnik zaprijetio da će "mladići u crnome s kapuljačama" u Zadru krenuti na one koji imaju veze sa srpskom kulturom. Pupovac je poručio da bi se taj vijećnik trebao suočiti s odgovornošću za širenje mržnje i za poticanje na nasilje, ali i dodao kako ne vjeruje da će se to dogoditi.

Piližota (SDP): Pravo je pitanje koliko su građani izgubili zbog rasta cijena

SDP-ov Boris Piližota tijekom slobodnih saborskih govora rekao je da pravo pitanje nije koliko je Vlada podijelila kroz mjere mjere protiv inflacije, nego koliko su građani izgubili zbog rasta cijena.

Građani, kaže, ne trebaju čitati izvješća HNB-a, DZS-a ili Eurostata o inflaciji da bi znali kako žive.

Dodao je da su se druge EU članice puno uspješnije borile protiv rasta cijena te da je odgovornost hrvatske Vlade u tome što nije dovoljno brzo niti odlučno reagirala na divljanje cijena i na očito neopravdano podizanje marži nego je bila "samo promatrač".

Govoreći o najavljenom Vladinom prijedlogu ograničavanja rasta plaća u javnom sektoru, Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU - PIP-a) upozorio je da se u Hrvatskoj danas najmanje isplati biti visokoobrazovan - upravo u obrazovanju. Pozvao je Vladu da prije bilo kakvog "zamrzavanja" plaća revidira Uredbu o koeficijentima i izjednači sve u javnom sustavu.

Paus je podsjetio da su obrazovni sindikati još prilikom donošenja te Uredbe 2024. upozoravali da se neće ispraviti postojeće nepravde te da se danas vidi da su bili u pravu jer je plaća visokoobrazovanog djelatnika u obrazovanju 220 eura niža od usporedivog zaposlenika u javnoj upravi.

Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a) upozorila je na problem priziva savjesti kod zakonskog prava žena na prekid trudnoće, ali i na održavanje molitva ispred bolnica koje uznemiravaju i stigmatiziraju žene zbog čega je najavila da će u proceduru uputiti izmjene Zakona o javnom okupljanju kojima će tražiti zabranu organiziranog ometanja pacijentica ispred zdravstvenih ustanova.

Ivana Kekin je u ime Kluba zastupnika Možemo! ponovno upozorila na stanje u zdravstvu, istaknuvši da pacijenti na dugogodišnjem bolovanju, poput onkoloških bolesnika, oni koji se suočavaju s dugim listama čekanja, žene bez ginekologa, roditelji djece s teškoćama mentalnog zdravlja, roditelji koji znaju da nedostaje pedijatara i otočani koji nemaju doktora na otoku ne osjećaju "rekordna ulaganja" u zdravstvo, ali, dodala je, osjeća ih Medikol.

Deur (HDZ): Tomašević krši europske rezolucije

Miro Bulj (Most) je upozorio na lošu dostupnost zdravstvenih usluga na području sinja i Cetinske krajine, najavivši da će pokrenuti procese za osnivanje opće bolnice u Sinju.

Ante Deur (HDZ) ocijenio je da koncertom partizanskih pjesama u Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević direktno krši europske rezolucije i civilizacijske standarde moderne Europe, a Ivica Kukavica (DP) upitao je stranke lijevog političkog spektra kako to da opravdavaju partizanske pjesme koje su dizale moral tijekom Drugog svjetskog rada, a istovremeno isto to osporavaju za pjesme iz Domovinskog rata poput "Bojna Čavoglave".