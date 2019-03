Uz ministricu Gabrijelu Žalac, u središtu pozornosti posljednjih se dana našla i njezina kuma koja je u alkoholiziranom stanju naletjela na pješakinju i pobjegla s mjesta nesreće.

Jasno je da ministrica Žalac ne može odgovarati za djela svoje kume, no postavlja se pitanje je li ministrica na bilo koji način utjecala na postupanje institucija nakon nesreće. Tek kad je slučaj dospio u javnost, DORH je zatražio dodatna vještačenja koja će pokazati - ima li elemenata kaznenog djela.

S unesrećenom pješakinjom u Jakšiću je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

Pomogli joj mještani

Nakon gotovo tri mjeseca Natalija je skupila snage i došla na mjesto nesreće. Na nju je 30. prosinca prošle godine naletjela pijana vozačica.

"Moram priznati da prvi puta ovdje stojim, prolazila jesam, nisam stala", kaže Natalija.

Vozačica je nakon naleta pobjegla s mjesta nesreće, a upravo taj čin natjerao je Nataliju na izlazak u javnost.

"Ne mogu dopustiti da se dogodi da ne pomogne netko na mjestu nesreće, to je nešto preko čega ja ne mogu, teško mi je kao čovjeku prijeći da ne pomognete unesrećenom, evo to je ono što ja nisam imala, to je pravo koje je meni oduzeto", kaže Natalija.

Pomogli su mještani ispred čije je kuće pješakinja ostavljena.

"Našli su me ljudi iz jedna gospođa i gospodin, pokrili su me dekom, stavili nešto pod glavu dok hitna nije došla“, priča naša sugovornica.

Unesrećenoj poslala tek poruku

Na nju je naletjela vozačica iz istog mjesta. Tek nakon par dana otkriveno je da se radi o kumi ministrice Gabrijele Žalac.

Unesrećenoj je poslala tek poruku.

U trenutku nesreće vozačici je alko testom utvrđeno 1,1 promila alkohola u krvi. Tek dodatnim vještačenjem krvi i urina dokazano je da je vozačica imala 1,34 promila alkohola u krvi.

Iako je protiv vozačice policija pokrenula prekršajni postupak, to bi se moglo promijeniti. U priču se uključio i DORH.

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi zatražilo je od Policijske uprave požeško-slavonske zaustavljanje optužnog prijedloga i prekršajnog postupka protiv 40-godišnje hrvatske državljanke budući da je ovo državno odvjetništvo poduzelo radnje u cilju utvrđivanja postojanja elemenata kaznenog djela.

Drugim riječima, vještačenjem će se utvrditi jesu li unesrećenoj ipak nanesene teške tjelesne ozljede. A je li bilo propusta od strane Policije, pitali smo i resornog ministra.

Oni su sačinili jedno posebno izvješće sa svim svojim relevantnim saznanjima, uputili su ga Državnom odvjetništu i sada je taj predmet na Državnom odvjetništvu, a Državno odvjetništvo može nalagati posebna vještačenja, posebne radnje, sukladno tome što procjene vezano na dokumentaciju koja im je dostavljena.

Hoće li DORH pokrenuti kazneni postupak proiv kume ministrice Gabrijele Žalac, trebali bismo znati u idućih nekoliko dana.