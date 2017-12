Iman Hodžić (17), iz Visokog pokraj Sarajeva, već deset godina u Zagreb šalje čestitku s donacijom Zakladi Ana Rukavina. Njezina gesta toliko je ganula upraviteljicu Zaklade Mariju Rukavinu da joj je jednom prilikom na koncertu "Želim život" i javno zahvalila. Ova će priča već idućeg tjedna dobiti nastavak. Iman će doći u Zagreb i prvi put uživo pratiti humanitarnu akciju koja ujedinjuje ljude dobrog srca.

Kada je tada 29-godišnja Ana Rukavina Erceg izgubila bitku za život, Iman nije imala ni punih sedam godina. Gledajući koncert "Želim život", htjela je dati svoj doprinos i rekla svojoj majci da nazove humanitarni broj za Zakladu Ana Rukavina.

''Međutim, naravno, pošto je Hrvatska to bila, nije se mogao uspostaviti kontakt, a ja sam samo govorila 'zovi, zovi, zovi'. I onda je tata rekao: 'Pa, eto, ne možeš nazvati, ne možeš ih dobiti, hajde im pošalji pismo, napiši neku finu čestitku i stavi im prilog neki novčani.' To sam i uradila i evo, tradicija se nastavila do danas'', ispričala je Iman Hodžić.

''Bilo mi je drago da dijete, tako malo, šest i pol godina je imala tada, da to želi napraviti'', rekla je Amila Hodžić, Imanina majka.

''Onda je došao prosinac naredne godine, a ona kaže: 'A Zaklada?' A ide Zaklada, opet ide čestitka, to ide ono tipično koverta fazoni. Ne da ona na banku...'', dodaje Amila.

''Od praznika što dobijem, rođendana, pa to ide malo sa strane, bolje da na nešto humano potrošim to, nego da plaćam za neku garderobu ili tako nešto'', kaže Iman.

Pisma koje je Iman slala, u Zakladi Ana Rukavina i danas izazivaju posebne emocije. ''Imala je tada sedam godina, napisala mi je pismo. Ona je željela pomoći, no kako se iz BIH ne može telefonirati ona je stavila 100 kuna u kovertu i napisala to jedno jako drago pismo koje mi i danas čuvamo. Dirnula me je ta djevojčica'', rekla je Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.

''Tako mi je bilo drago da sam je pozdravila direktno preko Nove TV. Bila je presretna, bila je oduševljena što sam je spomenula. Netko vam se tako usječe, ali imate stvarno dragih i dobrih ljudi od svuda koji se javljaju i žele pomoći'', dodaje Marija.

''Jednostavno, tako sam i odgajana da kada god imam neku mogućnost da pomognem da pomognem, da dam sve od sebe da budem dobar građanin, da radim za dobrobit svoje zajednice'', rekla je Iman.

Gospođa Marija Rukavina je Iman u znak zahvale poslala pismo, a ova djevojka velikog srca će 19. prosinca doći u Zagreb i uživo pratiti humanitarni koncert "Želim život", na kojem će nastupiti neka od naših najpoznatijih glazbenih imena.

Već sada, pozivom na humanitarni broj 060 9000, možete donirati 5 kn + PDV za daljnji rad Zaklade. Ako ne možete doći na Trg bana Josipa Jelačića, svakako budite uz Novu TV i pratite izravan prijenos koncerta.

