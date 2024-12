Jasenka je 2018. godine oboljela od leukemije.

"To je, naravno, bio šok i za mene i obitelj. Nisam uopće znala ništa o tome, ali nakon tog prvog šoka krenula sam u borbu", prisjetila se.

Prošla je kroz kemoterapije, a nakon toga je krenula potraga za odgovarajućim donorom matičnih stanica. Donor, odnosno donorica, pronađena je vrlo brzo, ali Jasenka dvije godine nije smjela znati tko joj je spasio život. Bila je to Lenka iz Orebića.

Reporterki Dnevnika Nove TV Valentini Baus Lenka je priznala da je bila malo preplašena kada je dobila poziv da nekome može pomoći doniranjem svoje koštane srži.

"Prvoj osobi kojoj sam javila bila je moja sestra i pitala sam je za savjet, što da napravim. Ona me pitala: 'Lenka, zašto si ti uopće ušla u taj registar?' Moj odgovor je bio: 'Da pomognem nekome.' Ona mi je rekla da sam s tim odgovorila sve i da znam što trebam napraviti", ispričala je.

To je i napravila. Nakon dvije godine Lenka i Jasenka stupile su u kontakt, a ovo ljeto se i uživo upoznale.

"Nevjerojatnu povezanost smo osjetile i jedna i druga kad smo se zagrlile, kao da se znamo ne znam koliko godina. Neopisiv osjećaj, ali nisam to toliko doživljavala dok nisam vidjela tu osobu i zagrlila je i onda mi je tek došlo do glave: 'Ona je živa radi mene.'", rekla je Lenka.

"Nismo se puštale jedno vrijeme, plakale normalno, čitav kafić je plakao s nama i onda smo provele ta tri dana i upoznale smo se koliko smo mogle", dodala je Jasenka.

Zahvaljujući Zakladi Ana Rukavina spašena su 183 života diljem svijeta. U petak, 27. prosinca, održat će se tradicionalni koncert "Želim život" kao znak zahvalnosti svima koji su ovih godina na bilo koji način podržali rad Zaklade. Izvođači koji će nastupati sigurno će, kao i svake godine, dobro ugrijati atmosferu na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.

"Nas dosta izvođača s velikim srcem jedva čekamo da zapjevamo. Dođite u što većem broju da napravimo od toga, kao i svake godine, veliku stvar", rekao je pjevač Sandi Cenov.

"Bit će moja malenkost, grupa Vigor, svi moji dragi prijatelji, kolege. Trudit ćemo se napraviti najbolju feštu. Naravno, tu je još i humanitarna nota. Nema veće sreće, nema veće radosti. Vidimo se", najavio je Mario Roth.

"Budite, ako već ne s nama na Trgu, onda ispred malih ekrana s nama i učinite jedno lijepo djelo", napomenula je Mia Dimšić.

Možete to činiti cijelog prosinca i to pozivom na humanitarni broj telefona 060 9000. Cijena poziva je 66 centi plus PDV.

