Pijani Ukrajinac upucavao se konobarici na Hvaru, ona ga je gurnula u more. Ali nije stalo samo na tome...

Pijani turist uzrokovao je incident na otoku Hvaru. Ukrajinski državljanin loše se proveo nakon što se u restoranu u Jelsi počeo "upucavati" konobarici.

Navodno ju je i zadirkivao, a njoj se takvo ponašanje nije svidjelo, pa ga je gurnula s obale te je on pao u more, piše Jutarnji list.

Nakon što se Ukrajinac izvukao na rivu, skinuo je mokru majicu i bacio je prema djelatnici želeći je pogoditi. U pomoć djelatnici priskočio je vlasnik restorana pa je alkoholizirani Ukrajinac ponovno završio u moru.

Poslali smo upit o incidentu PU splitsko-dalmatinskoj.

"Možemo izvijestiti kako je u nedjelju, 11. lipnja nešto prije 19.00 sati u mjestu Jelsa ispred ugostiteljskog objekta došlo do narušavanja javnog reda i mira u kojem su sudjelovale tri osobe.

Utvrđeno je da je do narušavanja došlo kada je 39-godišnji državljanin Ukrajine došao na terasu obližnjeg restorana te je verbalno i potom fizički napao 43-godišnju djelatnicu koja ga je odgurnula prilikom čega je pao u more. Izlaskom iz mora je nastavio s napadom usmjerenim prema djelatnici te ga je u daljnjem napadu spriječio 37-godišnji djelatnik restorana koji ga je odgurnuo pri čemu je ponovno pao u more.

Protiv 43-godišnjakinje i 37-godišnjaka, oboje hrvatskih državljana, podnijet je Optužni prijedlog sukladno čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, dok je 39-godišnjem državljaninu Ukrajine izdan prekršajni nalog također sukladno čl. 13. navedenog Zakona.

U ovom narušavanju javnog reda i mira nitko nije ozlijeđen", naveli su iz splitske policije.