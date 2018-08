Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ocijenio je u subotu u Splitu da je nacrt izmjena zakona o doprinosima neizdrživ udar na hrvatske poduzetnike i sramotan prijedlog, naglasivši da je malo i srednje poduzetništvo temelj tržišnog gospodarstva.

Ne vidim niti jedno racionalno objašnjenje takvog poteza Vlade i zbog čega se ide za tim da se ugrozi marljivi pojedinac koji godinama doprinosi u državni proračun i hrabro "pliva" u moru birokracije i beskorisnih nameta, rekao je Petrov na konferenciji za novinare ispred Hrvatske gospodarske komore (HGK) na splitskoj Rivi.



"Ovakav prijedlog zakona će doslovno ubiti male i srednje poduzetnike jer im se za sto posto moraju povećati davanja. Čestitamo Andreju Plenkoviću. Jedini rezultat njegove Vlade će biti još veći egzodus mladih i obrazovanih pojedinaca iz Hrvatske. Vlada nema sluha, ni volje, a niti znaju voditi Hrvatsku", ustvrdio je Petrov.



Mostov vijećnik u splitskom Gradskom vijeću Ante Čikotić rekao je da Vlada, umjesto poduzetnicima, umjesto da pomogne u prvoj godini, znatno otežava njihovo poslovanje. Vlada ovim potezom dokazuje kako uopće ne razumije temeljne ekonomske postulate ne mareći za mikro poduzetnike, rekao je.



"Mi pripremamo prijedlog zakona koji bi potpuno oslobodio poduzetnike početnike od poreznih davanja. Cilj nam je potaknuti razvoj poduzetništva, a ne otvaranje on-line tvrtki u Irskoj, Estoniji i Velikoj Britaniji, te novi egzodus mladih iz Hrvatske", poručio je Čikotić.



Voditelj Mostova savjeta za financije, gospodarstvo i poduzetništvo Vedran Jerković je kazao da je sada svima jasno da su bili u pravu kada su rekli da se ono, što su HDZ i ministar Marić nazivali poreznom reformom, nikako ne može nazvati reformom i da je to neambiciozno kompliciranje ionako složenog poreznog sustava. Sada smo dobili potvrdu toga, rekao je Jerković, s time što sada možemo reći da je ovo vrlo ambiciozan pokušaj pljačke, prvenstveno mikro poduzetnika, koji čine 89 posto od ukupnog broja registriranih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.



"Samo ovaj broj bi trebao biti jasan pokazatelj koliko su poduzetnici važni za gospodarstvo u Hrvatskoj. Ovo je jedna vrlo ambiciozna otimačina jer se drugačije ne može nazvati. U Hrvatskoj imamo 107 tisuća malih i mikro trgovačkih društava koji zapošljavaju više od 240 tisuća ljudi. Upravo to je okosnica gospodarstva", izjavio je Jerković i dodao da je prijedlogom zakona Vlada pokazala kakav odnos ima prema tim ljudima jer se ponašaju kao blagajnik.



Ministarstvo financija u četvrtak, 16. kolovoza je pustilo u javnu raspravu prijedloge izmjena niza poreznih zakona, među kojima i nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima. Između ostalog, Ministarstvo predlaže povećanje koeficijenta s 0,65 na 1,1 koji se množi s prosječnom plaćom radi utvrđivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranika koji s poslodavcem ima ugovoren rad u punom radnom vremenu, a istodobno je kod tog poslodavca član uprave ili izvršni direktor ili upravitelj zadruge. Brojni poduzetnici reagirali su na to tvrdeći da bi vlasnici - direktori tvrtki morali imati najmanje 10 tisuća kuna mjesečne plaće, što bi, ocjenjuju, onemogućilo u radu poduzetnike početnike (Hina)