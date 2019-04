Na spomen grada u Hrvatskoj koji izdvaja najveći dio proračuna za privlačenje poduzetnika, teško da bi mnogima na pamet pala - Petrinja! Ovaj gradić na sjeverozapadu zemlje nadmašio je veće kolege i pokazao da posla ima ako ga - znate potaknuti.

Prije dvije i pol godine tvrtka koja prerađuje drvo od trupca pa sve do parketa odlučila je preseliti pogone u Petrinju. Tada su imali nekoliko desetaka radnika, danas ih broje oko 200.

"Došli smo u Petrinju zato što Grad sufinancira odnosno pomaže nam kroz razne oblike potpora - od komunalne naknade pa za zapošljavanje, znači uvijek su nam dobar partner u poslovanju", kazao je Hrvoje Grbeša, voditelj u tvrtki za preradu drva.

Pa tako iz tri pogona ne prestaju izlaziti parket i furnir, koji uglavnom izvoze u Europu. Bez pomoći Grada, kažu, njihov bi rast bio znatno sporiji. "To vam je vrlo bitan vjetar u leđa, jer troškovi su ogromni, ulaganja su ogromna i onda vam je svaka pomoć dobrodošla", dodaje Grbeša.

U posljednjih pet ili šest godina ovaj grad od 25 tisuća stanovnika sufinancirao je otvaranje baš svakog radnog mjesta, objašnjava nam pročelnik. "Ove godine imamo plan to podići na 3000 kuna mjesečno za svako novo radno mjesto kroz 12 mjeseci. To je ozbiljna mjera, to je značajna mjera i ona se ne kosi s mjerama HZZO-a koji također daje svoje poticajne mjere", kazao je Ante Marić, pročelnik Odjela za gospodarstvo u Petrinji.

A to je samo kap u moru pogodnosti kojima Petrinja privlači poduzetnike. "Mi smo našu poslovnu zonu u potpunosti prodali poduzetnicima, zatim sufinanciramo sve poduzetničke kredite s dva posto kamata bez obzira na iznos, tu su kapitalne potpore, sufinanciranje osiguranja proizvodnje, sufinanciranje ekološke proizvodnje - dakle, ne postoji nešto što Grad Petrinja ne potiče, ako to doprinosi razvoju grada", objašnjava Marić.

Stoga ne čudi što je baš Petrinja lider u Hrvatskoj kada govorimo o udjelu koji se iz gradskog proračuna odvaja na poticanje poduzetništva. U top 10 još su se smjestili Vukovar, Vrbovsko, Pula, Čabar, Buzet, Šibenik, Valpovo, Obrovac i Požega.

Da su mjere poticanja poduzetništva povezane s onim demografskima, najbolje govori slučaj Petrinje, koja je jedini grad u Sisačko-moslavačkoj županiji koji bilježi porast broja stanovnika u odnosu na prošli popis stanovništva, a riječ je o županiji koja je po iseljavanju među najgorima u Hrvatskoj.

Od većih gradova samo je Pula postotkom ušla među prvih 10 koji najviše izdvajaju za poduzetnike. I to drugu godinu zaredom.

"Kad uzmemo u obzir da Grad Pula ima stopu nezaposlenosti od 2,5 posto za razliku od Republike Hrvatske gdje je tri puta veća ili razine Europske unije koja je dva puta veća, mislimo da smo zaista zauzeli i zauzimamo jedno od najboljih mjesta za život i poslovanje u našoj državi", poručuje Robert Cvek, zamjenik pulskog gradonačelnika.

Dok se dio gradskih čelnika u Lijepoj Našoj nada da će ekonomski procvat pasti s neba, i Petrinja i Pula dokaz su da će poduzetnici doći ako ih - znate privući.

