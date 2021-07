Iako smo zakoračili u drugu polovinu 2021., mnogi od nas još se oporavljaju od turbulentne 2020. godine. Pandemija, potresi, financijske neizvjesnosti i stalno iščekivanje povratka na staro, dugo su već pratioci naše svakodnevice, ali i dodatni razlozi da od ovoga ljeta učinite najbolje i maksimalno ga iskoristite za odmor, opuštanje i povratak sebi. Kako biste to i učinili, donosimo pet zlatnih pravila za idealan ljetni odmor, bez obzira gdje on bio.

1. Zastanite i dopustite si da ne radite baš ništa



Svakodnevna rutina koja podrazumijeva stalne obaveze, poslovne, obiteljske, planirane i neplanske, odviknula nas je od toga da naprosto predahnemo i dopustimo si zdravu lijenost. Premda je u vremenu hiperproduktivnosti na zlu glasu, mnogobrojna istraživanja su potvrdila prednosti ljenčarenja i dokolice – pobuđuje kreativnost, povećava fokus na dugoročne ciljeve, umjesto na svakodnevne male zadatke, pruža nam odmor i rehabilitaciju. Stoga, priuštite si ležanje na kauču uz omiljene serije. Odustanite od shoppinga, online dostava namirnica danas je dostupna u svim suvremenim trgovinama. Ne morate provoditi ni sate u kuhinji, jer su kvalitetni gotovi proizvodi vjerojatno na korak do vas. Jednostavno, dopustite si predah!

2. Iskusite nešto novo



Učenje novih vještina, stjecanje novih iskustava, posjećivanje novih mjesta – sve su to stvari koje pridonose tome da se osjećamo bolje. Pogoduju mentalnom i tjelesnom zdravlju, osjećaju svrhovitosti i općenito boljoj slici o sebi. Ako ste oduvijek željeli usavršiti svoje kulinarske vještine, inspirirajte se i iskušajte nove recepte, odaberite obližnje mjesto u kojemu nikada niste bili i prošećite njegovim ulicama, a ako ste ljubitelji aktivnijeg odmora, odvažite se za rafting ili tečaj ronjenja, omogućite si štogod vam je dostupno, a za vašu svakodnevicu predstavlja novost.

3. Brinite se o svome zdravlju



Premda sati provedeni na osunčanoj plaži zvuče primamljivo, na ljetnom odmoru mislite i na svoje zdravlje. Boravite li više sati na suncu, osvježenje potražite u okrepljujućem voću i povrću, brinite se o zaštiti kože i konzumirajte što više tekućine. Sve navedeno dostupno je već u vašem omiljenom dućanu na Jadranu – Studencu stoga nema izlike! Također, prigodne ljetne Studenac akcije vam donose i uvijek dobrodošle uštede, a nude baš sve što vam je potrebno za opušten morski odmor – od kozmetičkih preparata do osvježavajućih napitaka.

4. Provodite vrijeme u prirodi



Čak i ako niste u prilici priuštiti si ljetovanje snova na destinaciji koju priželjkujete, učinite maksimalno od onoga čime raspolažete. Prirodne ljepote kojima smo okruženi svima nam pružaju mnogobrojne mogućnosti, ali i sjajan odmor od zatvorenih prostora u kojima većina od nas svakodnevno provodi radni tjedan. Odmor može biti i prilika da se upustite u avanturu otkrivanja najljepših parkova nadomak mjesta u kojem živite, da osvježenje potražite u hladovini šumskih područja ili se odvažite na planinarenje i od osvajanja visinskih predjela učinite izlet za pamćenje. Pandemija koronavirusa sve nas je naviknula na zabavu TO GO pa već zasigurno znate kako boravak u prirodi dodatno začiniti omiljenim jelima i pićima uz malu pomoć prijenosnog posuđa i, dakako, volju.



5. Posvetite se najbližima

Budući da nam dnevni ritam često ne ostavlja dovoljno prostora za najbliže, ljetni odmor pravo je vrijeme da to barem dijelom nadoknadimo. Bez obzira jesu li posrijedi članovi obitelji, partner ili su to prijatelji, slobodno vrijeme pruža nam mogućnost da se posvetimo onome što je uistinu važno. Stoga, odvojite svoje vrijeme za razgovor i druženje s roditeljima, više zajedničkih aktivnosti s djecom, romantične večere s partnerom ili zabavu s prijateljima. Čak i ako se nalazite kilometrima daleko, nađite način kako da onima koje ste zbog obaveza i drugih okolnosti zanemarili, pokažete da ste ipak emocionalno blizu. Odaberite za to vama najdražu metodu – online druženje, paket iznenađenja koji će im doći ravno pred vrata ili s daškom prošlih vremena pošaljite razglednicu.