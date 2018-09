SDSS-ov Milorad Pupovac, nakon dana šutnje i izbjegavanja novinara, napokon se oglasio.

''Opravdano ste tražili moju izjavu, ali nisam je htio dati dok ne vidim gdje se stvari kreću i dok ne ocijenim da neću doprinositi da se buka pojača više nego što bi trebalo, pa sam dužan neku vrstu isprike'', obratio se Milorad Pupovac novinarima na početku obraćanja.

Što se tiče odluke predsjednika Sabora da ne uvrsti na dnevni red zahtjev braniteljskih udruga, ja tu odluku poštujem, ali poštivao bih i odluku da uvrsti to u dnevni red i imao bih što za reći. Možda bi bilo i vrijeme da se o nekim stvarima počne govoriti'', rekao je.

''Sve one koji strahove Srba s početka devedesetih žele produbiti, kažem im - neće'', rekao je i dodao: ''Nisam u šestom mandatu da oni koji su me birali budu u strahu.''

Rekao je da je za svoja djela spreman odgovarati, ali ne za tuđa. ''Za mene je prihvatljiv samo istinski i moralni odnos prema stradanju ljudi, bili Hrvati, Srbi ili treći'', naglasio je zastupnik. Dodao je da bi više volio da to rade svi u Hrvatskoj i da Hrvatska i Srbija nađu način vratiti se na stazu normalnih odnosa.

''Što se tiče riječi kojima se vrijeđa osjećaj demokratskog i na antifašističkim vrijednostima utemeljenog hrvatskog povijesnog identiteta, kada se vrijeđa osjećaj ljudi koji se svakdonevno bore da se relativizira ustaštvo, ja sam s tim ljudima svaki dan i dijelim njihove osjećaje'', naglasio je.

''Oni koji su gluhi, slijepi i kojima odgovara da se događaju stvari kao prije nekoliko dana HRT-u gdje se negiraju dječji logori i to pripisuje pripadnicima NOB-a, a ne režimu koji je njihove roditelje otpremio u logore. To ne da nećemo prihvatiti nego baca sjenu na svakoga koji želi demokratski i antifašistički karakter ove zemlje'', smatra Pupovac i dodaje da treba reći svakome da to nije istina. ''Oni koji mene prozivaju bilo bi bolje da se bave negiranjem Jasenovca'', poručio je.

''Zaključio je da poštuje sve one koji su vođeni idejom slobode vlastite zemlje i sigurnosti vlastite obitelji borili se za svoju zemlju. To ne mogu reći za one koji hrvatsku demokraciju nastoje krojiti po mjeri vojnih šatora, koji umjesto borbe za trajan mir nastoje nametnuti ratni patriotizam'', rekao je.

Na pitanje kako njegov odlazak na obilježavanje žrtva Oluje doprinosi normalizaciji odnosa, Pupovac je odgovorio da mu sve što se događalo nalaže da bude s njima. ''Vučićeve izjave su prvi put bile ovakve'', rekao je i dodao da se ne sjeća da je prije tako govorio. ''I ja bih mogao štošta zamjeriti, ne branim nikoga, svatko odgovara za svoje riječi. Kad ocijenim da ne mogu ići, neću ići, ali okrenite se oko sebe, otvorite svoje oči i uši i čujte što se sve govori'', rekao je. Zapitao se trebaju li osuđeni za ratne zločine dobivati počast.

Na pitanje zašto onda podržava Vladu, Pupovac je odgovorio: ''Govoriti da je SDSS ključni partner za ovu vladu je etnocentrično.'' Smeta mu i ne podržava što čine pojedini ministri u Plenkovićevoj Vladi. ''Ako ocijenimo da politika koju smatramo vrijednom podrškom tu vrijednost počinje gubiti, mi to nećemo podržavati'', istaknuo je.

Na pitanje novinarke Dnevnika Nove TV Sabine Tanadare Knezović tko su ti gluhi i lijepi i da ih imenuje, Pupovac je rekao da ima nekih koji podržavaju ''Za dom spremni'', a neki se na to oglušuju. Nije ih želio imenovati.

Priznao je da ga ne vesele bilo kakve poruke iz Srbije koje mogu stvarati nestabilnost, uznemirenost ili otežavati dijalog sa susjednim zemljama, kao što je Hrvatska. Na pitanje je li o tome razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao je da s njim nije razgovarao od veljače.

Na pitanje hoće li opet otići u Srbiju na obilježavanje žrtava Oluje, Pupovac je odgovorio da je to njegova moralna obveza. ''Nisam ovdje na optuženičkoj klupi'', odgovorio je na brojna novinarska pitanje je li trebao otići s obilježavanja iz Bačke Palanke i reagirati na Vučićeve riječi. ''Ja bar ne tvrdim da nisam čuo, kao što neki hrvatski političari kažu da na stadionu nisu čuli da se viče Za dom spremni'', rekao je. ''Kad to ne čuju, vama ne smeta, nema braniteljskih udruga, a ja koji sam to čuo i koji je rekao što misli o tome, za to treba Pupovca razapeti, nije prvi put, a neće ni zadnji put i zato mi je žao što nema saborske sjednice", zaključio je saborski zastupnik.