U idućih tjedan dana potpisuje se ugovor s Kinezima oko gradnje Pelješkog mosta, poručuju to iz Hrvatskih cesta i ne brinu zbog tužbe kompanije Strabag. Naime, Austrijanci su podnijeli tužbu Upravnom sudu protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koja je nedavno odbila njihove žalbe na odabir kineske tvrtke za gradnju Pelješkog mosta.

Najpoznatiji most u Hrvatskoj, neizgrađeni, Pelješki most opet je u novim problemima. No na jugu građani nisu pretjerano uznemireni, ionako gradnju čekaju desetljećima.

"Oni to rade na neki način tek tako da pokušaju nešto osporiti, ali mislim da od toga ništa, to je naša odluka i mislim da bi to trebali ići dalje", smatra Mato.

"Tresla se brda rodio se miš, most ide, ceste vode puteve", govori Šime.

Austrijski Strabag, nezadovoljan odabirom kineske tvrtke koja će graditi most, sada je podnio tužbu Upravnom sudu. Traže i privremenu zabranu radova, no to im, kaže dubrovačko-neretvanski župan, ne može proći.

"Kada se završi postupak onda oni koji su pobijedili sklapaju ugovor, a oni koji su bili lošiji gubitnici su i s time se moraju pomiriti", govori dubrovačko-neretvanski župan, Nikola Dobroslavić.

Strabag je u priopćenju naveo kako će o svemu obavijestiti i Europsku komisiju, no iz Europe stiže odgovor kako nemaju posebnih komentara na ovu temu i kako je za provedbu projekta zadužena država.

Iz Hrvatskih cesta poručuju kako nema razloga za brigu, ugovor s Kinezima potpisuju u roku od tjedan dana, a u roku od 70 dana moraju krenuti pripremni radovi. Prve lopate i bagere očekuju na jesen.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr