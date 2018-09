"Neću odustati ni otići iz SDP-a, ali ću nastaviti ukazivati na ono što ne valja u državi i stranci", poručio je na svom Facebook profilu Peđa Grbin nakon što je kasno sinoć Statutarna komisija SDP-a potvrdila odluku Glavnog odbora o suspenziji četvorice članova Predsjedništva stranke.

"Nakon kasnovečernje sjednice (ne)Statutarna komisija SDP-a potvrdila je odluku Glavnog odbora koja kaže da smo suspendirani s mjesta članova Predsjedništva SDP-a, ali i svih ostalih dužnosti u stranci. U kratko, izgubili smo prava, ali nam ostaju obveze", počeo je svoj osvrt suspednirani SDP-ovac Peđa Grbin.

Dodaje da pisani dio „presude“ još nije dobio. "Kada dođe, objavit ću ga jer me živo zanima kako su obrazložili sve one povrede Statuta koje su počinjene, ali to je, u ovom trenutku manje bitno", napisao je.

"Bitno je da je još jedno stranačko tijelo stalo u obranu lika i djela predsjednika stranke, a na štetu same stranke. Iako čitava Hrvatska vidi da SDP ide meteorskom brzinom u propast, da se time otvara put HDZ-u da Hrvatsku vrati u neku tamniju prošlost na način na koji to čini Orban u Mađarskoj ili Vučić u Srbiji, da se time Hrvatsku prepušta na milost i nemilost onima koji su je uništavali u nekoliko navrata, u SDP-u još uvijek ima dovoljno onih koji to ne mogu ili ne žele shvatiti.

A vrijeme je da shvate jer rejting stranke od 17 posto ili Bernardića od 0,7 posto nije plod urote zločestih agencija nego naša realnost. Isto kao što je naša realnost da smo postali predmet sprdnje i da niti jedan od viđenijih članova stranke već duže vrijeme ne može popiti kavu, a da ga dvoje, troje naših razočaranih birača ne pita kada ćete maknuti Beru s čela stranke jer ste u protivnom naš glas izgubili.

Što se mene tiče, a mnogi su me to pitali u zadnjih nekoliko dana, ova odluka ne mijenja ništa. Nastavit ću raditi svoj posao na način kako sam to činio i do sada. Ukazivat ću na ono što ne valja u državi i u stranci, davat ću svoje prijedloge kako to popraviti i biti glasan kada to budem činio.", navodi Grbin.

Za kraj je poručio da neće odustati niti otići uz SDP-a sada kada je teško jer, kaže, na to nema pravo. "Upravo suprotno: sada je vrijeme kada treba pozvati sve one koji se žele boriti za bolju i pravedniju Hrvatsku, a ne vlastite pozicije, da nam se pridruže, da prvo popravimo SDP, a onda i državu!

I za kraj: druže Tonči – hvala!!!", zaključio je Peđa Grbin u svom postu.