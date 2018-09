Uoči jesenskog zasjedanja Sabora, previranja u SDP-u ne prestaju. U restoranu Kamanjo se sastalo devedesetak članova SDP-a, koji i dalje traže smjenu šefa stranke Davora Bernardića. Peđa Grbin je za Dnevnik Nove TV otkrio na koji način nezadovoljnici u SDP-u namjeravaju smijeniti Bernardića.

Sve glasnije se može čuti da su Bernardiću leđa okrenuli i neki od najbližih suradnika, poput Zlatka Komadine, no za to još uvijek nema službene potvrde.

Može se čuti i da bi se početkom idućeg tjedna mogao dogoditi sastanak na kojem bi se od Bernardića zatražilo da odstupi s mjesta predsjednika SDP-a.

Peđa Grbin je za Dnevnik Nove TV rekao da je i do njega došla takva informacija koju im je potvrdilo neki od preostalih članova Predsjedništva. "I oni su valjda shvatili u kakvoj se poziciji danas nalazi SDP i tko je za to najodgovorniji", kaže Grbin.

Dodaje da s Komadinom nije u kontaktu, ali je s nekim drugim članovima Predsjedništva koji su, kaže, vrlo nezadovoljni s ovim što se događa. "Shvaćaju da su u 7. mjesecu napravili grešku kada su Bernardiću pomogli da probleme riješi tako da stranci stvori dodatne probleme", rekao je Grbin.

Na pitanje Ivane Brkić Tomljenović, reporterke Dnevnika Nove TV, bi li pristao da Komadina bude v.d. predsjednika SDP-a, Grbin kaže da je statut stranke jasan. "Sljedeći koji dolazi na mjesto v.d. predsjednika u slučaju kada sadašnji predsjednik ode je Zlatko Komadina i oko toga nema rasprave. Pitanje je samo hoće li on to prihvatiti", kaže Grbin.

Dodaje da bi u ovom trenutku jedino razumno i odgovorno prema stranci, njenim članovima i biračima bio odlazak Davora Bernardića. "Ako Bernardić ne bude htio otići morat ćemo, na žalost, ići na ono što nitko od nas ne želi, a to je formalni postupak opoziva. Najprije tražiti od Glavnog odbora sazivanje izvanredne konvencije, a onda na njoj raspravljati, 24 sata ili koliko bude trebalo, o tome zašto se strankom ne upravlja dobro i zašto smatramo da je potrebna promjena na njenom čelu", kaže Grbin.

Na pitanje kada bi se to moglo očekivati, Grbin kaže da se nada da će se to dogoditi što prije, a razumno bi bilo do kraja rujna.