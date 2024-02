Nikola Grmoja kritizirao provjed: "Inzistirali su da ne budemo tamo"

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) izjavio je u subotu kako bi Most bio dio današnjeg prosvjeda na Markovu trgu kada bi to bio antivladin prosvjed, ali kako je od njega napravljen lijevi prosvjed, Most tamo nije dobrodošao.

Isključivanjem Mosta iz prosvjeda, učinjena je usluga Vladi i Plenkoviću koji sada može reći da ovi koji prosvjeduju ne žele Zakon o hrvatskom jeziku, očuvanje hrvatskog identiteta, rekao je Grmoja novinarima.

Ponovio je kako je lijeva opozicija inzistirala na tome da se Most isključi iz prosvjeda na Markovom trgu i napravila od njega lijevi predizborni skup.

Rekao je i kako organizatori nisu željeli da prosvjed bude masovan i antivladin, a kao razlog isključenja Mosta naveli su njegovo protivljenje ilegalnim migracijama.

Most od svoga stava neće odustati, taj stav štiti hrvatske zakone, hrvatsku granicu i, u biti, sigurnost hrvatskih građana, istaknuo je Grmoja.

Postoje istraživanja, dodao je, koja su pokazala da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja za noćne šetnje i Most to želi očuvati.

"Želimo očuvati hrvatski identitet i brinuti se prvenstveno za Hrvate, ako to smeta ovima iz Možemo, to je njihov problem", poručio je, spočitnuvši toj stranci da ju se nije moglo vidjeti na velikom prosvjedu ispred HDZ-a kad je nestala milijarda kuna iz INE.

Govoreći o radu Vlade ocijenio je da ona tjera Hrvate iz Slavonije, Srijema, Baranje, Podravine, a uvozi imigrante i dodatno snižava cijenu rada. Jedina politička opcija koja se suprotstavlja takvoj politici je Most, ustvrdio je.