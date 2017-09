Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin poručio je u petak kako bi potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić trebala otići iz Vlade ukoliko se pokaže istinitim da je prijetila mailom Ivici Todoriću kako to on u svom blogu tvrdi, a pozvao je i DORH da se pozabavi tom pričom.

"Ako je član Vlade, k tome još potpredsjednik, bilo kome prijetio hapšenjem, to je izuzetno neprimjereno i Martina Dalić bi, u slučaju da je ona ovo zaista učinila, morala otići iz Vlade. Ako se to ne bi dogodilo, jasno je da bi se morao tražiti njezin opoziv. Osim toga, ovo bi, ako Todorić objavi takav mail, bilo klasično kazneno djelo prijetnje. To bi značilo i da bi i Državno odvjetništvo itekako imalo posla. Što bi to govorilo o ovoj Vladi? Ništa što nismo dosad znali. Riječ je o Vladi premreženoj sukobima interesima i koja valjda nikad nije čula za trodiobu vlasti", rekao je Peđa Grbin novinarima u Saboru.

Todorić je, podsjeća, krenuo u svoje blogerske aktivnosti prije tjedan dana no, dosada za svoje tvrdnje nije podastro niti jedan dokaz.

"Tako je, nažalost, samo pojačao poziciju Vlade i gospođe Dalić. Vrijeme je da Todorić počne objavljivati dokaze, bez njih nitko od nas ne može pokrenuti odgovarajuće postupke protiv onih za koje je sada već evidentno da su prilikom donošenja lex Agrokor činili razne zloporabe. Postojanje ovakvog maila bilo bi dokaz da je do primjene lex Agrokor došlo prijetnjom, ali to bi bio i dokaz u kaznenom postupku protiv potpredsjednice Vlade. No, već i same izjave gospodina Todorića, premda još nisu potkrijepljene dokazima, prema mojem bi mišljenju trebale biti indicija Državnom odvjetništvu da krene u postupak utvrđivanja jesu li se te prijetnje doista dogodile", kazao je Grbin.

DORH, ističe, Grbin, već sada ima dovoljno elemenata za pokretanje određenih radnji prema Martini Dalić, kao bi se utvrdilo je li ona počinila kazneno djelo prijetnje.

"A potrebno nam je i istražno povjerenstvo, kako bi gospodin Todorić pred tim tijelom potvrdio sve što piše na blogu. Makar, što se tiče političke odgovornosti gospođe Dalić, vjerujem da bi, unatoč njezinom tvrdom obrazu, u slučaju pojave ovog maila sama podnijela ostavku. Da sam ja na mjestu gospodina Plenkovića, da se pokaže točnim što tvrdi Todorić, niti časa ne bih časio s razrješenjem potpredsjednice Vlade. U protivnom bi značilo da premijer pristaje na takvo njezino ponašanje i preuzeo na sebe veliki dio odgovornosti", zaključio je Grbin. (Hina)