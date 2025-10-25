Izabrano novo vodstvo dijela hrvatske desnice: "Nismo se prodali za Judine škude kao neki"

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i u iduće četiri godine vodit će Hrvatske suvereniste, odlučeno je na izbornom saboru stranke održanom u subotu, uz poruku da je pobjeda na lokalnim izborima u Vukovaru pokazala smjer suverenističkim strankama i pojedincima.

"Pobjedili smo proljetos u povjesnoj političkoj bitci za Vukovar i tu smo pokazali koliko smo autentični i čista obraza i da radimo ono što mislimo, a građani su pokazali da to cijene poklanjajući nam povjerenje za upravljanje Vukovarom", poručio je Marijan Pavliček u govoru na izbornom saboru dodajući kako se Hrvatski suverenisti "nisu prodali za Judine škude kao neki".

Referirajući se na izborni uspjeh Suverenista u Vukovaru, kojim su s vlasti smjenili Domovinski pokret i Ivana Penavu, Pavliček je ustvrdio kako je to pokazatelj u kom smjeru treba ići suverenistički spektar u Hrvatskoj.

"Odgovornost je na svima nama, a uspjeh u Vukovaru je pokazatelj kamo moramo ići kao suverenistički savez jer ono što je nemoguće kod pojedinca postaje moguće ako smo zajedno", kazao je.

Pavliček ističe da se Suverenisti ne boje vlasti, ali žele biti dio nje pod točno definiranim uvjetima koji se odnose na zaštitu državne granice i tradicionalnih vrijednosti, jaču borbu protiv inflacije i ulaska stranih radnika u Hrvatsku bez ikakvih kriterija.

Izbornom saboru Hrvatskih suverenista, na kojem je izabrano i 10 članova Predsjedništva stranke, nazočni su bili predstavnici srodnih političkih stranaka.