Glasnogovornik Stožera Mladen Pavić u subotu je istaknuo da opremanje kontejnerskog naselja u Petrinji napreduje brže od očekivanog, a naglasio je i da su u zadnja tri dana na potresom pogođenom području postavljena ukupno 142 kontejnera, od toga njih 80 u Petrinji.

"Do jučer je na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije postavljeno ukupno 1262 kontejnera, a samo u zadnja tri dana 142, od toga čak 80 u Petrinji", rekao je glasnogovornik Stožera civilne zaštite za saniranje posljedica potresa Mladen Pavić.

Istaknuo je i da opremanje kontejnerskog naselja u Petrinji napreduje brže od očekivanog.

"Do sada je postavljeno 46 stambenih kontejnera, a do četvrtka bit će postavljen 81 kontejner te će do idućeg vikenda biti spremni za useljenje, dva dana ranije od planiranog", dodao je.

Nastavljeni su i radovi na uređenju dijela naselja na kojem će svoju djelatnost moći obavljati gospodarstvenici i obrtnici te će, naveo je Pavić, ukupno biti postavljeno 117 kontejnera.

U Mečenčanima u tijeku analiza tla

Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana stručnjaci Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta provodit će analizu tla na području Mečenčana na kojem su se nakon potresa pojavile brojne vrtače, a temeljem te analize Stožer će donijeti odluke i preporuke za lokalno stanovništvo.

"Definirat će se sigurniji koridori za kretanje i vjerojatno zabraniti poljoprivredna djelatnost na površinama na kojima su se pojavile vrtače", rekao je Pavić.

Istaknuo je pritom da će se za poljoprivrednike s tog područja, na koje će se odnositi te mjere, osigurati potpore iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a Stožer će im osigurati hranu kao zamjenu za uskraćenu proizvodnju.

U Mečenčanima je kod škole postavljeno pet kontejnera za smještaj najugroženijih stanovnika.