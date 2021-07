Pauza je prestala dostavljati, ali preko Glovo aplikacije korisnici i dalje mogu naručiti omiljenu hranu.

Pauza, aplikacija za dostavu hrane, prestala je dostavljati narudžbe i prenijela je svoje poslovanje Glovu, jednoj od vodećih svjetskih platformi za dostavu.



Pauza je danas zaustavila svoje poslovne operacije i cijeli sadržaj njihove aplikacije i web stranice već je prebačen na Glovo. Korisnici koji uđu na Pauzinu aplikaciju bit će preusmjereni na Glovo kroz personalizirane linkove i moći će se jednostavno registrirati na Glovo u svega nekoliko koraka. Korisnici Pauzine web stranice bit će preusmjereni na Glovo web stranicu.

PR Foto: PR

Svi restorani koji su bili dostupni na Pauzi, uključujući McDonald’s, Ali Kebabu i KFC, dostupni su i na Glovu kako bi Pauzini korisnici i dalje mogli uživati u omiljenoj hrani, piću i desertima. Povrh toga, na Glovu je dostupno više od 800 restorana, uključujući Submarine Burger, Batak Grill i Good Food. Također, Glovo ima partnerstvo s tvrtkama Lonia, Tommy, INA, dm te dostavlja namirnice i kućanske potrepštine, od svježeg mesa i ribe do poklona, cvijeća, pića te kozmetičkih proizvoda.„Platforme za dostavu na zahtjev izvrsno su prihvaćene na hrvatskom tržištu i drago nam je što smo i mi dio tog uspjeha. U vrlo kratkom periodu, od najave akvizicije do same realizacije, predano smo radili na tome da korisnicima omogućimo jednak izbor hrane koji su imali na Pauzi, ali i više od toga. Uvjereni smo da ćemo spajanjem sadržaja i operativne ekspertize obiju aplikacija moći korisnicima ponuditi puno bolje iskustvo i u konačnici ukupno korisničko iskustvo.“ Izjavio je

PR Foto: PR

Glovo je u svibnju ove godine najavio niz zasebnih sporazuma o akviziciji s grupom Delivery Hero s ciljem širenja portfelja u Srednjoj i Istočnoj Europi (CEE).

Glovo je trenutno prisutan u 14 gradova, a to su: Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Zadar, Varaždin, Pula, Velika Gorica, Sisak, Karlovac, Slavonski Brod, Dubrovnik, Šibenik i Samobor.