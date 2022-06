Davor Matijević, SDP-ov kandidat za splitskog gradonačelnika, je objavio predizborni spot u kojem njegov pas "poziva" građane da glasaju za njegovog vlasnika.

"Ova kampanja nije mogla proći bez nje. Indy je odlučila progovoriti. Kako je to ispalo…Najbolje pogledajte sami", stoji u objavi SDP-ovog kandidata za splitskog gradonačelnika Davora Matijevića.

Indy je njegov pas, kojeg je uklopio u svoju predizbornu kampanju.

"Možda me poznajete. Ja sam Indy i molim vas glasajte za njega. Znam, znam, znam... I meni se nije svidio na prvu i čujem da nekima smeta što radi u gradskoj firmi, ali je najbolji drug kojeg možete zamisliti.

Svaki dan brine o meni, trpi moje mušice, istrčava me poslije posla, hrani i pazi me kad sam bolesna, a uredio nam je i vau vau park u kvartu. Jednostavno nema čovjeka ili psa kojem on ne bi pomogao. Njemu su svi jednako bitni. Ja sam odabrala", "rekla" je Indy.

Građani su pozitivno reagirali na tu objavu, a neki su rekli da ih je Indy pridobila.