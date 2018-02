Sve ukinute autobusne linije u Slavoniji - od četvrtka se vraćaju. Objavio je to župan Ivan Anušić poslijepodne na konferenciji za novinare, nakon priče koja je u utorak objavljena u rubrici Vaš glas u Dnevniku Nove TV.

Poništeno je ukidanje autobusnih linija koje je gotovo paraliziralo život u Osječko-baranjskoj županiji.

''Školarci, radnici, umirovljenici, svi oni koji koriste prijevoz neće više biti u situaciji kakva je bila danas i jučer.Sve linije koje su bile ukinute se vraćaju nazad u funkciju, a mi kao županija, predstavnici Arive, Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastruktre, te Vlada zajedno s premijerom Plenkovićem će nastaviti već idući tjedan sa sastancima razgovarati o ovom problemu i nalaziti rješenje da do ovakve situacije ne dolazi'', rekao je Ivan Anušić, osječko- baranjski župan.

Nije još potpuno jasno tko će platiti troškove prijevoz. Rečeno je samo da se od četvrtka vraća 72 ukinute autobusne linije, da građani više ne moraju brinuti. Mogli smo iščitati da prijevoznik očekuje da će se njemu gubitak namiriti, jer je te 72 linije proglasio neprofitabilnim. Poznato je da država već sada subvencionira s 400 milijuna kuna. Još 100 milijuna daju županije, jedinice lokalne samouprave.

Načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića, pitali smo što za njegove mještane znači vraćanje ukinutih linija?

''Osobno sam sretan što se vraća 16 linija koje su vozile iz naših sela, ne samo Bizovca već i ostalih naselja. 16 linija je puno. To su linije koje su prevozile naše učenike, naše studente i radnike do njihovih odredišta. Ova tri dana smo bili zatrpani protestima, pozivima naših sugrađana koji su bili ljuti na sve to što se događa od strane tvrtke Panturist koji je glavni prijevoznik na ovom području. Moram reći da smo s njima gajili jako dobre poslovne odnose, međutim to je narušeno u ovih nekoliko dana i izgubili smo povjerenje. Izgubili su ga ljudi koji putuju. Svi smo se uključili u te proteste. Nadam se da je povratak ovih linija trajno'', odgovorio je Srećko Vuković.

Rekao je da i dva sela koja pripadaju općini u kojima živi 20-ak stanovnika već godinama nemaju autobusnih linija koje bi ih povezivali s drugim mjestima.

Zatraži li Vlada od njih da sufinanciraju prijevoz, kaže, da njegova općina za to nema novaca. ''Bilo bi idealno da Vlada nas sufinancira, da nama daju novac. Nije tu samo u pitanju autobusni prijevoz, tu je u pitanju i željeznica, avionski prijevoz. Zašto Slavonija u Osijeku ne bi dobila kvalitetnu zračnu luku? Zašto ljudi iz svijeta ne bi dolazili u ovu našu lijepu Slavoniju, a ne da ljudi odlaze iz nje?'', kaže načelnik.

Rekao je i da je okvirno 150 ljudi koji su odselili s područja njegove općine. ''Mahom su to muškarci i cijele obitelji, ljudi koji su vrsni majstori, obrtnici, znali su raditi kvalitetno i dobro. Tužni smo što su otišli i napustili svoja naselja. Iako, Bizovac se još nalazi na glavnoj prometnici i ovdje ima života, ali sve je manje stanovnika'', kaže Vuković.

Podsjetimo, ukidanje linija prijevoznik opravdao je njihovom nerentabilnošću. Posljedica je to smanjenog broja putnika koji se izravno veže uz iseljavanje stanovnika iz Slavonije. Hrvatske željeznice imaju volju ukinute autobuse zamijeniti svojim vlakovima.

"S obzirom na ukidanje autobusnih linija na području Osječko-baranjske županije, HŽ Putnički prijevoz nastojat će osigurati dodatno pružanje usluge javnog prijevoza putnika u cilju osiguravanja mobilnosti građana i prometne povezanosti gradova i mjesta Osječko-baranjske županije. Trenutačno na području Osječko-baranjske županije voze 82 vlaka", priopćili su iz HŽ-a.

Demografski opustošenoj Slavoniji potrebna su brza rješenja. Prometna povezanost preduvjet je za opstanak manjih i ruralnih sredina u Slavoniji.

Podsjećamo, u rubrici Dnevnika Nove TV "Vaš glas" u utorak je objavljeno da je privatni prijevoznik, osječki Panturist, spomenute linije ukinuo prije dva dana zbog nerentabilnosti.

Na taj su se način stanovnici Beloga Manastira, Valpova, Našica, Donjega Miholjca i okolnih sela našli odsječeni od svijeta. Najviše su pogođeni učenici i radnici koji ovise o tom prijevozu. Zbog ukinutih autobusnih linija župan osječko-baranjski sastao se i s premijerom Andrejom Plenkovićem.