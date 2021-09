Marija Krištić i Petar Gizdić spasili su petoricu maloljetnike od sigurne koji su se vozilom udarili u stablo i završili nagnuti uz stup. Auto je ubrzo u potpunosti izgorio.

Marija Krištić i Petar Gizdić u nedjelju su, oko 20 minuta iza ponoći, spasili živote petorici mladića koji su se zabili u stablo na pravcu između Rupotina i Ninčevića

"Ne daj Bože da se ikome ponovi. Ja sam još u šoku, momak mi je još u šoku. Radim u bolnici pa doživim puno toga, ali s ovakvim nečim se još nisam susrela. Ni ne znam kako smo uopće uspjeli reagirati na to sve. Bitno je da su svi izvan životne opasnosti i da su svi dobro. Saznala to od kolegica s posla. Nadamo se da će se ta djeca što prije oporaviti", rekla je Krištić.

Auto koji se nagnuo prošli i, priča Krištić za portal Dalmacija danas, zbunjeno se vratili jer smo shvatili da je u pitanju nesreća.

"I kad smo vidjeli da je počelo dimit iz auta, krenuli smo u svoj toj panici zvati Hitnu i vatrogasce. Krenuli smo ih izvlačit iz auta. Već se vidio plamen koji je zahvatio zadnjeg momka kojeg smo izvlačili i koji je prošao najgore od njih. Bit će i s njim sve dobro. Kad smo ga izvukli krenuo je jak plamen. Sreća je da je Hitna došla jako brzo i onda su došli i vatrogasci", ispričala je.

"Sve smo ih izvukli na kolnik. Jednog po jednog. Svi su oni bili pri svijesti. Samo od silnog šoka nisu nam uspjeli objasniti što im se dogodilo. Jedan je samo ponavljao od šoka: 'Šta se dogodilo? Šta se dogodilo?' To je i normalno u takvoj situaciji. Nisu se mogli sjetit. Sad su svjesni i na sve odgovaraju", dodala je.

Također je dodala da unesrećeni dečki nisu bili pod utjecajem alkohola.

"Vidjelo bi se to i osjetilo. Jednostavno: mladost-ludost. To im je pouka za ubuduće u životu. Samo neka su svi živi i zdravi, to je najbitnije od svega. Za sve ostalo ćemo lako", rekla je.

Na kraju, čini se, ispada da Krištić spašava živote i izvan radnog vremena.

"Bolje bi bilo da je sve u stanju mirovanja, a ne ovako. Ali, eto, nikad čovjek ne zna šta mu život nosi. Danas ga ima, sutra nema", zaključila je.