Puni samopouzdanja sjeli za volan pod utjecajem alkohola pa na vlastitoj koži naučili zašto je to grozna ideja.

Vožnja u alkoholiziranom stanju uvijek je loša ideja, no neki vozači svejedno ponosno ističu da im to nije nikakav problem. Alkoholizirani dvojac sa snimke još je jedan dokaz da to nije dobra ideja jer je prošla nepuna minuta otkako su sjeli za volan i završili u jarku pored ceste.

Snimka njihove avanture završila je na društvenim mrežama pa svi mogu naučiti da je vožnja u pijanom stanju najbrži put do jarka.