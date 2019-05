Papa Franjo ističe kako događaji u Međugorju još moraju biti ispitani od strane crkve

Papa Franjo odobrio je hodočašća u Međugorje, ali uz napomenu kako se ona ne smiju tumačiti kao priznanje događaja to jest ne dovoditi u zabludu.

To znači kako će od sada pa nadalje biskupije i župe moći službeno organizirati te neće više biti samo u „privatnom“ obliku kao što je to do sada bilo.

"Papa Franjo je odredio da je moguće organizirati hodočašća u Međugorje uvijek pazeći da ne budu tumačena kao priznanje poznatih događaja koji još zahtjevaju ispitivanje sa strane crkve, tj da ne stvaraju na bilo koji način zabludu i dvosmislenost u doktrinalnom smislu.

Isti kriterij moći će biti primjenjen na pastire svakog reda i stupnja koji žele poći u Međugorje i tamo slaviti i suslaviti na svečan način", navodi se u priopćenju.

Papino odobrenje objavljeno je danas na jutarnjoj misi u Međugroju na kojoj su između ostalog bili apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto i mons. Henryk Hoser, apostolski vizitator Svete Stolice s posebnom ulogom za Međugorje.