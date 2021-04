Paljenjem mreža ribokradica osječki su ribari upozorili na problem krivolova. Dok riblji fond vidljivo opada, krivolov iz godine u godinu raste.

52 mreže duge 2000 metara spaljene su u ponedjeljak pokraj osječkog Južnog jezera. Mreže su to koje su tijekom protekle godine zaplijenjene ribokradicama na osječkom području. Krivolov je tu dugogodišnji problem ribarima.

"Što da radimo, ne možemo se mi ići tući s njima", poručuje jedan od ribara. Njima se zato bave policija i ribočuvari.

"Naši ribočuvari, kada uhvate krivolovca, onda ide prijava. Te mreže se čuvaju do okončanja sudskog procesa pa idu carini. Tu su mreže nepoznatih počinitelja i to je jedna odvraćajuća mjera", kazao je Igor Lončar, predsjednik Zajednice sportskih ribolovnih društava Osijek.

Mjera je to kojom žele upozoriti na postojeći problem.

Ribu smiju loviti samo osobe koje imaju položen ribički ispit te posjeduju ribičku dozvolu i to s najviše tri ribolovna štapa. Mreže smiju koristiti samo registrirani gospodarski ribari i to samo na za to propisanim područjima.

Godine krivolova ostavile su posljedice na fond riba u osječkim vodama. "Ni kečigu ni linjaka nisam dugo vidio", rekao je ribar.

"U tih 65 km rijeka i 28000 hektara vode koju mi nadziremo, sve rjeđe su te vrste", otkriva Dario Opančar, ribočuvar Ribolovne zajednice Osijek.

"Opasan je problem zato što se krivolov radi najčešće u mrijestu, a oni s tim mrežama popriječe ulaz ribe u plitke i toplije vode da se vrši mrijest", objasnio je Igor Lončar.

Ali nisu mreže jedini alati krivolovaca. "Mrežu nađemo i možemo dosta lako uhvatiti počinitelja, a kad rade sa strujom, dok dođemo do njega, on baci dokazni materijal u vodu i mi nemamo dokaze", navodi Dario Opančar.

Tome će pokušati doskočiti dronom i ribokradice snimiti u krivolovu, a mreže će nastaviti uništavati kako one ne bi uništavale podvodni svijet.

