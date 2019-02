Državljanin Pakistana već treći dan živi u zagrebačkoj zračnoj luci. U subotu je doletio avionom Air Srbije iz Beograda. Granična policija nije ga pustila u Hrvatsku i otad je na ničijoj zemlji. U zemlju ne može, a iz Hrvatske ne želi otići.

Neuobičajena situacija koja neodoljivo podsjeća na film ''Terminal'' s Tomom Hanksom u kojem je kao glavni lik također zapeo na ničijoj zemlji. Tako i u ovom slučaju policija studenta iz Pakistana nije pustila u Hrvatsku. Prema podacima koje je dala policija nije zatražio azil, a nije ni dobrovoljno htio napustiti prostor ničije zemlje. Rješenje situacije prema dostupnim informacijama, je da bi u 20:40 sati trebao biti deportiran avionom za Beograd odakle je i došao u Hrvatsku.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Ćorkalo o ovoj je temi razgovarao s Marijom Miletom iz inicijative Dobrodošli.

Vrlo je malo informacija i za vašu udrugu?

U inicijativi Dobrodošli imamo iste informacije kao i vi. Zapravo ne znamo što je ključno, pod kojim okolnostima je on ovdje došao i ništa o njegovoj situaciji. Jedino što znamo su površne informacije koje policija pušta u javnost. Dobili smo istu informaciju kao i vi, da će idućim letom biti vraćen u Beograd. Smatramo da preduvjet za bilo kakve korake koje policija planira poduzeti jest da se dotičnom gospodinu omogući da sam javnosti iskaže što on želi. Njemu nije omogućen kontakt prema van, izoliran je. Tako da mi zapravo ne znamo što se s njim događa i je li istina da nije tražio azil, da nije upoznat sa svojim pravima.

U teoriji, koje su bile njegove pravne opcije?

Prema pravima koje može steći u Hrvatskoj je da traži besplatnu pravnu pomoć ili da kaže da želi međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, Mi to ne znamo, zato što nemamo nikakav kontakt s njim.

Prema nekim informacijama on je dobrovoljno trebao napustiti Hrvatsku, pa se s policijom igrao mačke i miša, u zadnji je čas odustao. On može biti i prisilno deportiran kao što to govore posljednje informacije?

Smatramo da je to najgore moguće rješenje, jer ako se to dogodi u ovoj situaciji gdje nema nikakav pristup nikome izvana, ne znamo što se s njim događa. Pitamo se hoće li to postati nekakva praksa policije u Hrvatskoj da deportira ljude.